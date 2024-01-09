Меры, принятые за последние девять лет, помогли укрепить экономику.

Городское развитие и сектор недвижимости являются одними из основных драйверов экономического роста

Мохаммед Рашид, член Палаты развития недвижимости Конфедерации египетской промышленности, сказал, что за последние девять лет городскому развитию и сектору недвижимости уделялось много внимания, поскольку они привлекают инвестиции и поддерживают экономические реформы частного сектора.

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Эти реформы включают в себя либерализацию обменного курса, сокращение государственных субсидий, улучшение бизнес-среды и упрощение административных процедур. Правительство также приняло ряд мер по привлечению иностранных инвестиций, предложив инвесторам налоговые льготы и другие льготы. Об этом сообщает партнер TV BRICS Daily News Egypt.



Мохаммед Рашид подчеркнул, что меры, принятые за последние девять лет, помогли укрепить экономику Египта и обеспечить устойчивый рост городского развития и сектора недвижимости. Правительство Египта планирует и дальше развивать эту сферу, включая создание новых городов и городских районов, улучшение инфраструктуры и программы социального жилья.