Интригующий шаг согласуется с недавними правилами IRS, предписывающими сообщать о криптовалютных транзакциях, превышающих 10 000 долларов США

Недавно анонимный пользователь отправил 26 биткоинов на кошелек создателя биткоина Сатоши Накамото, что вызвало предположения о цели перевода более миллиона долларов в цифровых активах. Учитывая текущую цену Биткойна в 44 239 долларов США, это эквивалентно 1,15 миллиона долларов США.

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Сатоши Накамото держит оригинальный биткойн-кошелек. По данным Blockchain, транзакция произошла 6 января. Она была отправлена на первый кошелек, когда-либо созданный в сети Bitcoin.

Транзакция 6 января на кошелек Satoshi 1

Тем не менее, американский адвокат Джереми Хоган (Jeremy Hogan) предсказал в X (ранее Twitter, заблокирован в РФ), что этот шаг был сделан в попытке заставить Сатоши Накамото раскрыть свою личность. Недавно введённые правила Налоговой службы США (IRS) предписывают сообщать о любых криптовалютных транзакциях, превышающих 10 000 долларов США. Это включает в себя предоставление имен и адресов в течение 15 дней с момента получения транзакции.

«Почему?? Единственное, что имеет хоть какой-то смысл, это то, что отправитель раскрывает личность Сатоши. Согласно новым правилам IRS, вы должны сообщать о любом поступлении криптовалюты на сумму более 10 тысяч долларов. Таким образом, Сатоши должен сам себя обнаружить, ИЛИ нарушить закон».

По многим оценкам, Накамото владеет не менее чем 1,1 млн BTC. Недавно BeInCrypto рассуждал о том, какой будет стоимость в 2025 году, если произойдет криптовалютный бычий забег. Члены сообщества ожидают, что предстоящий халвинг биткоина даст толчок новому бычьему ралли биткоина. Тем не менее, есть предположения о том, может ли халвинг сделать Сатоши Накамото одним из самых богатых людей в мире.

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В 2009 году, когда биткоин еще не был известен обычному человеку, Накамото, как изобретатель BTC, уже добывал свои первые монеты. Несмотря на то, что вскоре он остановился, у него все ещё было время добыть более миллиона монет. Согласно отчету Arkham, Сатоши Накамото владеет 1,1 млн BTC.