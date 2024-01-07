Эксперты прогнозируют, что будут доминировать фирмы, демонстрирующие новые автомобильные технологии и способы использования искусственного интеллекта

CES привлекла около 100 000 посетителей

Искусственный интеллект (ИИ) и автомобильные технологии, по прогнозам, станут ключевыми темами крупнейшей в мире выставки потребительской электроники, которая начнется в Лас-Вегасе в понедельник. CES привлекает около 100 000 посетителей, чтобы увидеть, как некоторые из крупнейших мировых технологических компаний, включая Sony, Google, Samsung и другие, представляют новые гаджеты и обсуждают ключевые тенденции в отрасли.

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После появления инструментов генеративного ИИ, таких как ChatGPT и других, в течение 2023 года, эксперты прогнозируют, что CES 2024 будет завалена продуктами на основе ИИ, поскольку как большие, так и малые фирмы стремятся воспользоваться возросшим интересом к технологии. Аналитик Лео Гебби из CCS Insight сказал, что «не будет сюрпризом», если на выставке будет представлено «множество устройств, ориентированных на искусственный интеллект, всех форм и размеров».

«Экспоненты на CES, как правило, хватаются за последние горячие темы в области технологий, и по этой причине мы ожидаем, что искусственный интеллект будет широко представлен на выставке, а генеративный ИИ, вероятно, будет основным изюминкой», — сказал он.

«Некоторые из основных законодателей повестки дня будут использовать это мероприятие как шанс продемонстрировать широкое интеллектуальное лидерство в захватывающей области, но мы также ожидаем, что искусственный интеллект на устройствах будет занимать видное место, особенно с учетом того, что CES исторически была шоу, ориентированным на гаджеты».

Ожидаемое внимание к искусственному интеллекту было поддержано другим отраслевым экспертом Паоло Пескаторе из PP Foresight, который сказал, что это, вероятно, будет «самым обсуждаемым термином во всем мире на CES в этом году». «Эйфория вокруг ChatGPT возродила интерес к ИИ и стала тревожным звонком для всех», — сказал он.

«Следует ожидать, что развитие в этой области будет накаляться и представлять собой очаг инноваций по мере того, как битва за превосходство среди крупных технологических компаний усиливается. «Мы, несомненно, увидим некоторые интересные продукты на выставке, поскольку компании экспериментируют с тем, как лучше всего внедрить ИИ-помощников и помощников в нашу повседневную жизнь».

Гебби добавил, что искусственный интеллект также, вероятно, сыграет свою роль в другом ключевом тренде выставки этого года – автомобильных технологиях. «Помимо искусственного интеллекта, мы ожидаем, что автомобильный сектор покажет хорошие результаты», — сказал он.

«Большая часть конференц-центра Лас-Вегаса в настоящее время предназначена для экспонентов, специализирующихся на подключенных автомобилях на CES, так что это должно оказаться плодотворной почвой»

В последние годы она стала центральным элементом CES, и известные автопроизводители и технологические компании используют это мероприятие для демонстрации революционных инноваций. На выставке CES 2023 Sony объявила о выходе на автомобильный рынок в партнерстве с Honda, а BMW представила концепт-кар, обернутый дисплеем e-ink, позволяющим ему менять цвет. Также было много разработок в области электромобилей от автопроизводителей.

Hyundai, Kia и Mercedes-Benz указаны в качестве основных экспонентов на мероприятии в этом году, наряду с такими компаниями, как Nvidia и Qualcomm, которые сосредоточены на поддержке подключенных автомобилей будущего. «Конечно, искусственный интеллект также должен сыграть свою роль здесь, с постоянным вниманием к интеллектуальным и самоуправляемым транспортным средствам.

«Большая часть конференц-центра Лас-Вегаса теперь предназначена для экспонентов, ориентированных на подключенные автомобили на CES, так что это должно оказаться плодотворной почвой».

Кроме того, Пескаторе сказал, что он ожидает, что традиционные потребительские электронные устройства, такие как телевизоры и умные бытовые приборы, будут широко представлены на CES, как это происходит каждый год.

«Не будет недостатка в телевизорах с большими размерами экранов, в которых будут доминировать OLED и microLED, и мы, вероятно, увидим больший акцент на 8K, чем в предыдущие годы», — сказал он. Гибкие и сворачиваемые экраны занимали видное место в предыдущие годы, и ожидается, что последняя версия не станет исключением.

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Речь шла и о том, что все виды бытовой техники будут представлены, и все поставщики будут стремиться владеть элементом «умной» технологии. «Среди прочего, это будут роботы-пылесосы, льдогенераторы, холодильники, морозильники, стиральные машины и другая бытовая техника. «Речь идет об умных спальнях, ванных комнатах, кухнях и даже садах с роботизированными газонокосилками».