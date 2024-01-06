Мессенджер заявил, что у него нет в РФ ни активов, ни офисов, ни сотрудников

ЛОНДОН, 5 января -Telegram Messenger заявил, что не знает, почему в России были сняты штрафы против него и других крупных технологических компаний, но заявил, что у него нет там ни активов, ни офисов, ни сотрудников.

Штрафы, наложенные российскими судами на принадлежащую Alphabet компанию Google (GOOGL. O) и YouTube, Meta (META. O), TikTok и Telegram, похоже, были урегулированы, поскольку компании больше не зарегистрированы в качестве должников в базе данных государственных судебных приставов, показали онлайн-записи на этой неделе.

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"У Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в России", - сказал представитель Telegram агентству Reuters в пятницу. «Без какого-либо присутствия там мы не можем понять, почему штрафы против Telegram и других компаний были сняты».

Telegram отмечает, что некоторые российские СМИ сообщили, что штрафы, возможно, были отменены, поскольку судебные приставы не смогли найти активы, которые могут быть принудительно конфискованы. Россия сталкивается с иностранными технологическими компаниями из-за того, что она считает незаконным контентом и неспособностью хранить пользовательские данные локально, в тлеющих спорах, которые усилились после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года.

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Telegram широко используется в России, как для отправки сообщений, так и в качестве источника новостей. Ее основатель и генеральный директор Павел Дуров покинул Россию в 2014 году, потеряв контроль над своей предыдущей компанией, и теперь имеет двойное гражданство Объединенных Арабских Эмиратов и Франции.