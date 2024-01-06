Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews
Telegram в неведении, почему в России отменили штрафы против многих крупных технологических компаний
Мессенджер заявил, что у него нет в РФ ни активов, ни офисов, ни сотрудников

реклама

ЛОНДОН, 5 января -Telegram Messenger заявил, что не знает, почему в России были сняты штрафы против него и других крупных технологических компаний, но заявил, что у него нет там ни активов, ни офисов, ни сотрудников.

Штрафы, наложенные российскими судами на принадлежащую Alphabet компанию Google (GOOGL. O) и YouTube, Meta (META. O), TikTok и Telegram, похоже, были урегулированы, поскольку компании больше не зарегистрированы в качестве должников в базе данных государственных судебных приставов, показали онлайн-записи на этой неделе.

реклама

"У Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в России", - сказал представитель Telegram агентству Reuters в пятницу. «Без какого-либо присутствия там мы не можем понять, почему штрафы против Telegram и других компаний были сняты».

Telegram отмечает, что некоторые российские СМИ сообщили, что штрафы, возможно, были отменены, поскольку судебные приставы не смогли найти активы, которые могут быть принудительно конфискованы. Россия сталкивается с иностранными технологическими компаниями из-за того, что она считает незаконным контентом и неспособностью хранить пользовательские данные локально, в тлеющих спорах, которые усилились после начала спецоперации России на Украине в феврале 2022 года.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Telegram широко используется в России, как для отправки сообщений, так и в качестве источника новостей. Ее основатель и генеральный директор Павел Дуров покинул Россию в 2014 году, потеряв контроль над своей предыдущей компанией, и теперь имеет двойное гражданство Объединенных Арабских Эмиратов и Франции.

#мессенджер #штрафы #телеграм #россиийская федерация
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Планы по перерегистрации акционеров компании "Тинькофф": переезд из Кипра в Россию
WhatsApp запускает функцию обновления статуса для пользователей ПК
Google напишет за вас ответное сообщение
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
9
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
22
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
3
Samsung делает неожиданное бесплатное предложение каждому пользователю Galaxy S24
5
Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
8
Новое исследование чёрных дыр опровергает выводы Стивена Хокинга
11
В Сети показали планирующую бомбу ОФАБ-250 с УМПК в белгородском поле, которая не разорвалась
1
Северный морской путь становится одной из главных экспортных артерий мира
7
ForMovie запускает Xming Page One: первый в мире проектор Google TV с разрешением 1080P
+
Huawei представляет собственную операционную систему HarmonyOS
4
Соединённые Штаты затягивают поставку F-16 и обучение украинских пилотов
1
Dogecoin (DOGE) упал на 15%
+
Samsung хочет избавиться от людей на своих заводах по производству чипов к 2030 году
+
Ziggymoto разработала концепт мотоцикла-трансформера «5 в 1»
+
Подразделения получили модернизированные танки Т-80 БВМ
+
В Китае представлен смартфон OnePlus Ace 3
+
НАСА: тихий сверхзвуковой реактивный самолет X-59 будет представлен 12 января
4
Искусственный интеллект нашёл новое решение старой математической головоломки
1
Новая «Волга» сохранит фирменный логотип с оленем
1
Самый быстрый игровой ноутбук с 64-ядерным процессором и флагманом NVIDIA за $8000 мог быть отменён
+

Популярные статьи

MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
14
О советском ударном самолёте МиГ-27
4
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
90
Над чем работает "МиГ" - космический перехватчик МиГ-41, стелс-истребители 5-го поколения и другое
23
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
64
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
15
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
17
Soulslinger: Envoy of Death - и еще один "соулслайк" с пистолетом (краткий обзор)
1
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
15
Ошибка bad shim signature, или как с помощью UEFI Secure Boot запрещают запуск Linux дистрибутивов
5

Сейчас обсуждают

Def
19:13
Ой, да ты брешешь всё. Не может быть чтобы в "цивилизованных западных странах" нарушали свободу слова блокируя сайты, запрещали партии и сажали политиков. Ты ж ахент хремля полюбому. Последний быдлеро...
Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
ALFik
19:12
Ты обычный, дальше своего носа не заглядываешь.
Эксперты: не стоит ожидать снижения цен на импортные яйца
rackshazz
19:06
яйца в обмен на газ
iDNES: Истощение сил, которое страшило Украину и Запад, стало реальностью
unhurtable
19:05
Они в патриот по калибру не проходят, а наладить производство банок нужного калибра 404я не в состоянии...
NYT: США теряют возможность снабжать Украину ракетами для ЗРК Patriot
Spike Rus
19:05
У старшего брата 4018 2009 г.в (вроде). Сколько уже лет прошло, работает зараза. На заправку тонером возит куда то. У него два картриджа. Оба откатает и на заправку. Хватает надолго.
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
unhurtable
19:03
Гениально - воздух при разряжении хлынул в салон, когда вы грамотеи хоть формулировать нормально научитесь...
Полеты Boeing 737 Max приостановлены из-за отвалившейся в полете двери аварийного выхода
Михаил Авраменко
19:02
Я первую часть на днях посмотрел - ну такое себе, одноразовый "продукт". Идея хороша, но реализация местами явно подкачала.
«Холоп 2» за шесть дней проката собрал больше двух миллиардов рублей
century84
19:00
Правильное слово - были. Что бы выбраться из той жопы куда запад с украиной попал, нужна или победа или капитуляция. Победа уже не светит, а на капитуляцию зеленя не согласен. ВЫход один - убрать зеле...
В Офисе Президента опасаются, что США решат устранить Зеленского для проведения выборов на Украине
Михаил Авраменко
19:00
Он (Eppius) прав в том что нам (России) надо снять все санкции с КНДР, которые мы до сих пор (!) зачем-то поддерживаем. А в недостране404 пуканы перманентно горят после 24.02. И пусть горят, они это ...
Россия бесплатно поставляет 25 000 тонн зерна в Эритрею
Nahoni
18:59
Куда сбежали 171 пассажир ?? Они от резкого перепада давления встать не могли с кресел .
Полеты Boeing 737 Max приостановлены из-за отвалившейся в полете двери аварийного выхода
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем