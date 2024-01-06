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BulgarNews
Искусственный интеллект выведет Элвиса Пресли на лондонскую сцену с «невиданными ранее» сценами
Премьера «Эволюции Элвиса» состоится в Лондоне в ноябре, и поклонники смогут «почувствовать себя близкими и личными» с ним во время концерта

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Поклонники Элвиса Пресли смогут увидеть цифровую версию короля рок-н-ролла в натуральную величину, впервые выступающего на сцене в Великобритании в конце этого года

Покойная американская музыкальная суперзвезда возвращается к жизни - и за проектом стоит британская компания. Layered Reality заявляет, что мероприятие, в котором используется искусственный интеллект и голографическая проекция, станет «первым в мире иммерсивным опытом Элвиса».

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Поместье Пресли предоставило доступ к тысячам личных фотографий певца и часам домашних видеозаписей, и фирма заявляет, что они используются для создания «невиданных ранее» выступлений. Шоу было названо «Эволюция Элвиса», и организаторы говорят, что оно позволит поклонникам «почувствовать себя близкими и личными» с ним через концертный опыт, перенося их через его восхождение к славе и культурное движение, которое он катализировал в 1950-х и 1960-х годах.

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Он будет базироваться в пока еще неназванном месте в центре Лондона, а также запланированы шоу в Лас-Вегасе, Токио и Берлине. Проект следует по стопам ABBA Voyage, в котором аватары шведских поп-звезд в натуральную величину выступают в том виде, в каком их человеческие двойники появились в 1979 году, на специально построенной арене в восточном Лондоне.

#звезда #лондон #премьера #элвис
Источник: news.sky.com
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