Команды Amazon отправили более 30 000 предметов гуманитарной помощи в общины, пострадавшие от землетрясения в Японии, и поддержка продолжается

Команды по всему Amazon работают над тем, чтобы поддержать сотрудников и сообщества, пострадавшие от разрушительного землетрясения в Японии, в результате которого погибли по меньшей мере 62 человека, еще сотни получили ранения и были вызваны масштабные разрушения.

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В течение нескольких часов после землетрясения 1 января команда по оказанию помощи при стихийных бедствиях Amazon начала координировать свои действия с международными и местными группами помощи для оказания необходимой поддержки и предметов первой необходимости. Были активированы два японских центра помощи при стихийных бедствиях, чтобы отправить товары первой необходимости, включая одеяла, воду, продукты питания, подгузники и детское питание, в пострадавший район. Эти центры представляют собой выделенные места в центрах выполнения заказов Amazon, которые используются для хранения готовых к отправке предметов первой необходимости, которые могут быть отправлены в пострадавшие сообщества в течение нескольких часов после стихийного бедствия.

Команды Amazon в Японии упаковали более 30 000 предметов гуманитарной помощи, которые прибыли в город Судзу всего через два дня после землетрясения. Во время землетрясения было разрушено более 90% инфраструктуры этого города.

И поддержка продолжается. По мере того, как спасатели на местах будут выявлять дополнительные потребности, Amazon будет продолжать использовать глобальную логистическую инфраструктуру, инвентарь и технологии, чтобы оказывать необходимую поддержку и доставлять предметы первой необходимости в общины, которые в них больше всего нуждаются.

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В дополнение к доставке продуктов, пожертвованных Amazon, в пострадавшие районы Японии, Amazon активировала кампанию по сбору пожертвований среди сотрудников, чтобы собрать средства на оказание помощи.