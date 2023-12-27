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Это будет 11-й космический полет компании на сегодняшний день, и он последует за годом беспрецедентных достижений человека в космонавтике, включая шесть суборбитальных космических полетов за шесть месяцев. Четыре частных астронавта из трёх разных стран отправятся в космос в рамках шестого коммерческого космического полёта Virgin Galactic.
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Частные астронавты на борту миссии «Галактика 06» будут включать:
- Астронавт 023 – частный астронавт из Украины и Лас-Вегаса, США.
- Астронавт 024 – частный астронавт из Техаса, США.
- Астронавт 025 – частный астронавт из Австрии.
- Астронавт 026 – частный астронавт из Калифорнии, США.
В состав экипажа Virgin Galactic войдут:
- Командир VSS Unity Си Джей Стеркоу и пилот Никола Печиле.
- Командир VMS Eve Майкл Мазуччи и пилот Дэн Аликс.
Майкл Колглейзер, генеральный директор Virgin Galactic, сказал: «Наш первый год коммерческой эксплуатации продемонстрировал способность нашей системы космических полетов регулярно обеспечивать безопасный и беспрецедентный клиентский опыт для наших астронавтов и установил новые рекорды времени разворота для многоразовых систем пилотируемых космических полетов. Мы рады начать 2024 год, отправив в космос четырех новых астронавтов Virgin Galactic в рамках нашей миссии «Galactic 06».
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