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BulgarNews
Куба и Россия значительно увеличили двустороннюю торговлю в 2023 году
Российские компании заинтересованы в сотрудничестве с кубинскими партнерами в сферах энергетики, тяжелой промышленности и агропродовольственного комплекса.

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Куба и Россия увеличили двустороннюю торговлю в 2023 году. Обе страны продвигали меры по увеличению деловых инвестиций в конкретные проекты и в приоритетных областях. Российский экспорт на остров вырос в 7,9 раза за первые восемь месяцев 2023 года, причем карибская страна увеличила свой объем более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подтвердил в интервью Sputnik торговый представитель Сергей Балдин .

По его словам, этот бум обусловлен, прежде всего, большой заинтересованностью обеих стран в дальнейшем продвижении промышленной, торгово-экономической и инвестиционной повестки дня, а также других направлений взаимовыгодного сотрудничества, направленных на укрепление стратегического партнёрства и долгосрочного сотрудничества. -срочный союз.

Он заявил, что совместными усилиями обе стороны смогут внести вклад не только в реализацию Национального плана экономического и социального развития Кубы до 2030 года, но также в расширение и значительный рост торговли. 20-е заседание Межправительственной комиссии, состоявшееся в мае прошлого года в Гаване, послужило двусторонней площадкой для подписания более 10 различных соглашений и договоров, определяющих новые направления развития сотрудничества, подчеркнул он.

По словам Балдина, действующие в рамках Комиссии 16 отраслевых рабочих групп являются "очень эффективным инструментом". Кроме того, в ноябре прошлого года Москва и Гавана подписали план торгово-экономического сотрудничества до 2030 года, что, по мнению экспертов, позволит стимулировать двустороннюю торговлю и инвестиции.

Торговый представитель напомнил, что российские компании заинтересованы в сотрудничестве с кубинскими партнерами в таких приоритетных сферах, как энергетика, тяжелая промышленность, агропродовольственный комплекс, строительная инфраструктура, горнодобывающая промышленность, легкая промышленность, транспорт, туризм, оптовая и розничная торговля.

По его словам, ключевыми задачами являются построение взаимовыгодных долгосрочных торгово-экономических, промышленных, финансовых, инвестиционных, технологических, таможенных и межрегиональных связей сотрудничества. Об этом сообщает Prensa Latina , партнер TV BRICS.

#россия #промышленность #энергетика #торговля #куба #аграрный комплекс
Источник: tvbrics.com
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