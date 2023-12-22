Две страны обладают огромным потенциалом для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере образования и молодежной политики.

Между Беларусью и Китаем имеется огромный потенциал для развития сотрудничества в сфере образования, заявил первый заместитель министра образования Беларуси Александр Баханович.



Благодаря усилиям лидеров Китайской Народной Республики и Беларуси в двух странах сформирован огромный потенциал для развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере образования и молодежной политики. Такое мнение высказал первый заместитель министра образования Беларуси Александр Баханович во время церемонии награждения Посла Китая за 2023 год. Мероприятие прошло в Белорусском государственном университете физической культуры.



«Двустороннее сотрудничество в сфере образования строится на акценте на воспитании и обучении молодежи. Учитывая реализацию совместных инвестиционных проектов, в том числе индустриального парка «Большой камень», а также растущий спрос на специалистов, способных использовать китайский язык в своей деятельности, профессионалы Мы придаем большое значение популяризации, поддержке и расширению возможностей изучения китайского языка", - сказал Баханович.



По его словам, в течение почти 20 лет в этом направлении был реализован широкий комплекс мер. Так, в этом учебном году в общеобразовательных и высших учебных заведениях Беларуси китайский язык изучают как предмет около 6 тысяч человек, сообщает агентство Синьхуа, партнер телесети БРИКС. Кроме того, он отметил, что в Беларуси уделяется большое внимание вопросам обеспечения образовательных учреждений педагогическими кадрами в сфере преподавания китайского языка.



При этом он подчеркнул, что большие достижения, показанные белорусской молодежью на республиканских и международных конкурсах и олимпиадах по китайскому языку, а также интерес молодых белорусов к конкурсу "Мост китайского языка" в Беларуси позволяют С удовлетворением отмечаем, что эта работа при активном содействии китайской стороны приносит свои плоды.