Ожидается, что в этом году количество поездок по торговому коридору превысит 9 300

В 2023 году количество товарных поездов по новому международному торговому коридору «Суша-море» превысило девять тысяч, чему способствовала активная торговля между Китаем и странами Юго-Восточной Азии.

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Международный торговый коридор «Суша-море», запущенный в 2017 году, представляет собой торгово-логистический канал, построенный совместн регионами провинциального уровня в Западном Китае и членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об этом сообщает информационное агентство «Синьхуа», партнер TV BRICS.

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В последние годы торговля по коридору сохраняет устойчивую тенденцию уверенного роста и непрерывно способствует качественному экономическому развитию региона. «Ожидается, что в этом году количество железнодорожных поездок по коридору превысит 9 300, что более чем в 50 раз больше, чем в год открытия», — сказал Ли Тайлинь, председатель крупной транспортно-логистической компании. По состоянию на октябрь 2017 года по этому коридору было совершено более 30 000 железнодорожных поездок, добавил Ли.



Сюй Чжиган, менеджер отдела международного обслуживания логистической компании, рассказал, что им пришлось совершать трудоемкие процедуры для импорта сырья из Южной Америки, поэтому компания начала импортировать товары через коридор в 2019 году.