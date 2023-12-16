Объединение банков, в числе которых HSBC Holdings Plc и Credit Agricole CIB, знаменует собой важный шаг на пути Азии в области финансирования цифровых активов

Приверженность Гонконга интеграции передовых финансовых технологий с устойчивыми практиками очевидна, поскольку он использует технологию блокчейн для повышения эффективности и прозрачности своего финансового сектора.

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Решение правительства привлечь ведущие финансовые институты, такие как Банк Китая (Гонконг), Промышленный и коммерческий банк Китая (Азия) Ltd. и UBS Group AG, демонстрирует твердую приверженность изучению потенциала цифровых «зеленых» облигаций.

Эти облигации, которые будут записаны на технологической платформе распределенного реестра, означают новую эру устойчивых финансов. Мультивалютные облигации номинированы в долларах, евро, офшорных юанях, а также гонконгских долларах. Это подчеркивает намерение Гонконга обратиться к глобальной базе инвесторов, еще больше укрепляя свои позиции в качестве центра инновационных финансовых решений.

Этот шаг последовал за успешным выпуском Гонконгом 800-дневных токенизированных зеленых облигаций на сумму 102 миллионов гонконгских долларов (365 миллиона долларов США) в начале этого года. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) возглавляет эту работу. Эти усилия ясно сигнализируют о решимости города оживить свою экономику с помощью дальновидных финансовых стратегий.

Эдди Юэ, генеральный директор HKMA, на Гонконгском экономическом саммите 2024 года подчеркнул важность инициативы, заявив: «Но это также означает, что Гонконг должен быть более активным в стремлении к собственным возможностям развития и придать некоторый импульс нашей экономике».

Значительный рост рынка «зеленых» облигаций и кредитов в Гонконге отражает этот проактивный подход. Этот конкретный сектор взлетел с 11 миллиардов долларов США до более чем 80 миллиардов долларов США всего за два года.

Приверженность города «зеленому» финансированию устанавливает глобальный стандарт и позиционирует его на переднем крае устойчивых финансовых практик.

Предстоящие токенизированные «зеленые» облигации представляют собой новый подход к размещению государственных цифровых облигаций. Кроме того, в начале 2024 года в Гонконге планируется провести «Неделю зеленых финансов» совместно с Международной финансовой корпорацией Всемирного банка.

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В целом, проактивная позиция Гонконга в использовании технологии блокчейн для выпуска «зеленых» облигаций очевидна. Это наглядно свидетельствует о стремлении города к устойчивому экономическому росту и финансовым инновациям.