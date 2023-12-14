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BulgarNews
Ракетоплан UNITY совершил за полгода шесть суборбитальных миссий
ОРАНЖ-Каунти, КАЛИФОРНИЯ – VG HOLDINGS Inc. объявил о завершении десятого в своей истории космического полёта

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В ходе гражданского старта «Галактика 05» космический корабль Virgin Galactic во второй раз превратился в суборбитальную лабораторию для космических научных исследований.

Майкл Колглейзер, генеральный директор Virgin Galactic, сказал: «Предоставление исследователям надежного и повторяемого доступа к высококачественной микро гравитационной среде жизненно важно для нашей миссии по расширению человеческих знаний и обеспечению научных открытий. Мы гордимся тем, что поддерживаем работу Юго-Западного исследовательского института и Международного института астрономических наук сегодняшним полетом, и мы будем использовать результаты миссии для расширения исследовательских возможностей наших будущих космических кораблей класса Дельта. Мы с нетерпением ждем возможности играть все более важную роль в космических исследованиях в ближайшие годы». На борту «Галактики 05»: 

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    Астронавт 020 - доктор Алан Стерн, американский ученый-планетолог и заместитель вице-президента космического сектора Юго-Западного исследовательского института (SwRI). 

  • Астронавт 021 – Келли Джерарди, американский специалист по полезной нагрузке и исследователь биоастронавтики Международного института астрономических наук (IIAS) 

  • Астронавт 022 – Кетти Пуччи-Систи Мезонруж, частный астронавт 

Доктор Стерн провел два эксперимента под руководством человека, включая биомедицинское оборудование для сбора физиологических данных, связанных с полетом человека в космос. Он также проводил практические занятия и процедуры при подготовке к будущему суборбитальному исследовательскому полету, финансируемому НАСА.  

Доктор Алан Стерн, американский ученый-планетолог и заместитель вице-президента космического сектора Юго-Западного исследовательского института (SwRI), сказал: «Успех этой миссии является еще одним важным шагом в разработке вариантов научного и образовательного использования коммерческих суборбитальных аппаратов. Потенциал здесь буквально астрономический».

Джерарди летал с тремя полезными нагрузками, два из которых оценивали новые технологии здравоохранения в условиях микро гравитации посредством сбора биометрических данных. Третья полезная нагрузка исследовала, как ведет себя ограниченная жидкость, чтобы использовать ее в будущих технологиях здравоохранения в космосе. 

Келли Джерарди, американский специалист по полезной нагрузке и исследователь биоастронавтики Международного института астрономических наук (IIAS), сказала: «Суборбитальный научный потенциал таких институтов, как наш, беспрецедентен, и я также поражен более широким социальным воздействием коммерческих пилотируемых космических полетов — после В рамках сегодняшней миссии компания Virgin Galactic теперь отвечает за подготовку 10% женщин-космонавтов в мире, и я с нетерпением жду возможности увидеть, как это число резко возрастет для поколения моей дочери».   

Прочтите обзор исследований Virgin Galactic здесь и узнайте больше о полезной нагрузке «Galactic 05» здесь.

«Галактика 05» стала шестым космическим полетом Virgin Galactic, в ходе которого проводились исследования микро гравитации и космических исследований, и вторым в 2023 году после «Галактики 01», исследовательской миссии с участием ВВС Италии и Национального исследовательского совета.

VSS Unity пилотировали командир Майк Масуччи и пилот Келли Латимер, на борту находился инструктор-астронавт Колин Беннетт. VMS Eve пилотировали командир Джамиль Джанджуа и пилот Энди Эджелл. Факты о полете «Галактики 05»:

  • Время взлета: 09:00 по московскому времени. 

  • Высота при выпуске 44 701 фут 

  • Апогей 54,2 мили 

  • Максимальная скорость 2,96 Маха. 

  • Время посадки: 09:59 по московскому времени. 

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Теперь компания приступит к послеполетному анализу и плановым, а также плановым ежегодным проверкам транспортных средств, прежде чем возобновить стандартные процедуры предполетной подготовки перед следующим коммерческим космическим полетом «Галактика-06 » , запланированным на январь следующего года.

#космос #калифорния #полёт #бренсон #космоплан
Источник: virgingalactic.com
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