Анализ анатомии этих костей показал, что они принадлежат современным птицам из подкласса неорнитов.

Две новые научные работы исследователей из Бразилии, основанные на находках ископаемых в Антарктиде, позволяют лучше понять жизнь на континенте более 66 миллионов лет назад. В ходе исследования были изучены остатки костей и листьев птиц на двух антарктических островах, относящихся к меловому периоду (между 145 и 66 миллионами лет назад). Об этом сообщает Тода Палавра , партнер TV BRICS.



Исследователям удалось найти два окаменевших фрагмента костей птиц. Анализ анатомии этих костей показал, что они принадлежали современным птицам из подкласса неорнитов, что расширяет наши представления об окаменелостях птиц, относящихся к меловому периоду, и помогает нам изучить ранние этапы эволюции современных птиц и их выживание во время массового вымирания. динозавров.



Во втором исследовании, в котором также приняли участие ученые Национального музея, а также исследователи из Федеральных университетов Пернамбуку (UFPE), Университета Контестадо (UNC), Федерального университета Эспириту-Санту и Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул (UFRGS) в Антарктиде обнаружено 15 окаменелостей растений из рода Notophagus, содержащих следы взаимодействия насекомых с растениями, главным образом ходы, образованные мелкими личинками внутри листьев.