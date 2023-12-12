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BulgarNews
Air New Zealand планирует запустить электрический самолет к 2026 году
Эта авиакомпания заявила, что стремится стать первой, которая внедрит электрический самолёт.

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Air New Zealand  заявила в среду, что стремится стать первой авиакомпанией, которая будет управлять электрическим самолетом, после объявления о планах пополнения своего флота самолетами с батарейным питанием в 2026 году.

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Национальная авиакомпания заявила, что заказала электрический самолет ALIA у американского производителя аэрокосмической продукции Beta Technologies.

Ожидается, что первоначально он присоединится к флоту Air New Zealand в качестве службы доставки только грузовых посылок и писем на внутренних маршрутах в партнерстве с Почтой Новой Зеландии.

«Мы стремимся стать первой авиакомпанией, которая будет осуществлять коммерческие полеты на самолетах нового поколения», — заявил агентству Франс Пресс директор по устойчивому развитию Air New Zealand Кири Ханнифин.

Она добавила, что у национального перевозчика Новой Зеландии пока нет даты, когда они смогут предлагать пассажирские рейсы на самолетах с батарейным питанием.

Скандинавские авиалинии объявили о планах в мае прошлого года перевозить клиентов своими первыми коммерческими электрическими рейсами в 2028 году.

В заявлении Air New Zealand говорится, что ALIA с батарейным питанием можно полностью зарядить примерно за час. Он приземлится и взлетит, как обычный самолет.

Как и в случае с электромобилями, ключевым моментом является расстояние, которое может преодолеть самолет.

По данным авиакомпании, ALIA длиной около 12 метров и весом три тонны преодолела расстояние в 480 километров (298 миль) за один испытательный полет. Его максимальная скорость составляет 270 километров в час, и он может летать на высоте до 3000 метров.

Для первых полетов, после получения сертификата безопасности полетов, он будет использоваться на маршрутах протяженностью около 150 километров. Air New Zealand заказала один электрический самолет с правом покупки еще почти двух десятков.

Генеральный директор Грег Форан говорит, что покупка является частью обязательства авиакомпании по производству самолетов в Новой Зеландии с более низким уровнем выбросов.

«Самолеты следующего поколения обладают потенциалом для декарбонизации наших региональных операций», — заявил Форан журналистам в Окленде. «Эта покупка знаменует собой новую главу для авиакомпании».

Он надеется, что полеты на ALIA «расширят наши знания», и с 2030 года Air New Zealand сможет летать на более крупных самолетах следующего поколения.

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Авиакомпания рассчитывает сообщить, какие аэропорты могут стать базой для ALIA в начале 2024 года.

#самолёт #электрический самолет
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