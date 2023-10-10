Запуск атомной электростанции в Руппуре сделает Бангладеш 33-й страной в мире, использующей атомную энергию

Торжественная церемония ввода в эксплуатацию первой в Бангладеш атомной электростанции, расположенной в западном районе Пабна, прошла по видеосвязи с присутствием президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Бангладеш Шейх Хасина.

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Выступая на мероприятии, Путин сказал, что двусторонние отношения России и Бангладеш являются глубокими и в предстоящие дни будут набирать силу, сообщает агентство Anadolu. “Я подчеркиваю, что Бангладеш - наш испытанный друг, и мы старые друзья. Эта дружба строится на равенстве, взаимном уважении и принятии интересов друг друга”, - добавил президент РФ. Подчеркнув, что строительство электростанции в Руппуре будет завершено в срок, он сказал, что её первый блок будет введен в эксплуатацию к концу следующего года, а второй - в 2026 году.

Со своей стороны, премьер-министр поблагодарила РФ за её “проверенную” дружбу и заявила, что Бангладеш привержена использовать ядерную энергию во имя мира и благополучия. Хасина добавила, что завод станет частью видения страны по созданию “Умного Бангладеш”, отметив, что Россия дала гарантии вывоза ядерных отходов, произведенных на объекте.

Министр науки и технологий Бангладеш Яфес Осман получил пакет документов на месте реализации проекта от генерального директора московской государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексея Лихачева. Этот уран будет в числе первых использован для заправки атомной электростанции Руппур, как только будет завершена оставшаяся распределительная сеть объекта.

По словам Османа, первый энергоблок в Руппуре будет введен в эксплуатацию в июле 2024 года, а второй - в июле 2025 года. Ожидается, что топливо позволит реактору работать в течение одного года, после чего потребуется загрузить больше топлива, сообщает Associated Press. Уран был произведен на Новосибирском заводе химических концентратов в РФ, дочернем предприятии компании Росатома по производству топлива Tevel.

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Дакка подписала несколько контрактов с Москвой о сотрудничестве в атомной энергетике, торговле и финансах, а также в других секторах. Бангладеш планирует меньше полагаться на природный газ, на долю которого в настоящее время приходится около половины производства электроэнергии в стране. Страна также строит электростанции, работающие на угле, в то время как у нее есть долгосрочный план к 2041 году получать 40% электроэнергии в стране из возобновляемых источников, таких как солнечная, ветровая и гидро.