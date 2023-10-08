Амбициозный и весьма противоречивый проект Neom был впервые анонсирован два года назад и включает в себя четыре отдельных региона

Zaha Hadid Architects показала планы впечатляющего 330-метрового небоскреба на горнолыжном курорте Трояна, расположенном в комплексе Neom development в Саудовской Аравии. Дизайн был впервые представлен на конференции Cityscape в Эр-Рияде в рамках выставки, посвященной проекту Neom.

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Новый небоскреб, похожий на кристалл, будет расположен на горе с видом на центральное искусственное озеро, поскольку планируется, что он станет неотъемлемым элементом Трояны, региона, предположительно спроектированного LAVA architects.

Neom выпустила новый набор рендеров небоскреба, иллюстрирующих его кристаллический вид, созданный из множества колонн, сужающихся к вершине. Хотя точные детали о его функциях пока не разглашаются, ожидается, что в башне разместятся торговые точки, рестораны, выставочные площади и смотровые площадки на разной высоте, а канатная дорога, как ожидается, соединит ее с застройкой lakeside.

Планируется, что небоскреб станет узнаваемым символом Трояны, одного из четырех регионов развития Neom. Район, расположенный в 50 км от залива Акаба в горах Саудовской Аравии, задуман как туристическое направление, предлагающее разнообразные впечатления.

Генеральный план предусматривает шесть кластеров, в том числе круглогодичное катание на лыжах на открытом воздухе и экстремальные виды спорта с запланированными 36 километрами горнолыжных трасс. Проект также включает различные развлекательные мероприятия, музыкальные концерты, высокотехнологичную обсерваторию и искусственное пресноводное озеро.

Спроектированная Zaha Hadid Architects башня, получившая название Discovery Tower, будет расположена в кластере Discovery в Трояне. По словам Neom, это обеспечит “богатую платформу для новаторского художественного контента и впечатлений, наполненных технологиями”. Проект также будет сопровождаться музеем под открытым небом, расположенным неподалеку, в седловине двух горных вершин.

Амбициозный и весьма противоречивый проект Neom был впервые анонсирован два года назад и включает в себя четыре отдельных региона: the Line - компактное здание, похожее на город, шириной всего 200 метров, но длиной 170 километров; Оксагон - переосмысленный промышленный город; Трояна - направление для горного туризма; и Синдала - остров в Красном море.