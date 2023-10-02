Лицензия позволит Coinbase предоставлять услуги цифровых платежных токенов частным лицам и учреждениям в Сингапуре, ну и способствует её глобальной экспансии.

Несмотря на получение лицензий в ключевых странах, таких как Испания, Италия, Ирландия и Нидерланды, Coinbase сталкивается с проблемами регулирования в США.

Ведущая американская криптобиржа Coinbase объявила, что получила платежную лицензию от центрального банка Сингапура. Этот шаг является последним в продолжающихся усилиях американских криптофирм по расширению за рубежом на фоне жесткого контроля со стороны регулирующих органов на родине. 1 октября Coinbase объявила, что получила лицензию крупного платежного учреждения (MPI) от Денежно-кредитного управления Сингапура (MAS).

Coinbase продвигается в Сингапур

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Фирма отметила, что этот шаг “усиливает нашу приверженность сингапурскому рынку”. Это позволит Coinbase расширить предоставление услуг цифровых платежных токенов как частным лицам, так и учреждениям в Сингапуре.

Более того, фирма подчеркнула “важность четкого регулирования, инноваций и доверия со стороны наших пользователей” в своем стремлении к международной экспансии. Отмечается, что в Сингапуре насчитывается более 700 компаний web3. Это делает его ключевым рынком для роста крипто&web3-экономики.

Технологические компании и компании Web3 в Сингапуре

“С момента нашего первоначального участия в Lion City мы определили Сингапур, как жизненно важный рынок для Coinbase. Прогрессивные экономические стратегии страны и подход к регулированию хорошо согласуются с нашей глобальной миссией и целями”.

Coinbase разработала специальные продукты и услуги для Сингапура, такие как PayNow / быстрые переводы, регистрация SingPass и бесплатные покупки в долларах США. Помимо продуктов, фирма также стремится развивать криптоэкосистему Сингапура посредством найма, инвестиций, партнерских отношений, общественных мероприятий и университетских семинаров.

Фирма упомянула ключевых местных партнеров, таких как Nansen, Blockdaemon и Infura, добавив, что в перспективе ожидается дальнейшее сотрудничество. Coinbase уделяет приоритетное внимание получению лицензий от регулирующих органов в ключевых странах в рамках международного роста на фоне растущей враждебности внутри страны. За последний год компания зарегистрировала виртуальные активы в Испании, Италии, Ирландии и Нидерландах.

Война дяди Сэма с криптовалютами

Комиссия по безопасности и биржам подала в суд на Coinbase в начале июня. Регулятор обвинил фирму в том, что она работает в качестве незарегистрированного брокера по ценным бумагам с 2019 года. В августе фирма попросила федерального судью закрыть дело на том основании, что она не предлагает ценные бумаги или ‘инвестиционные контракты’.

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Эмитент стабильной монеты Circle также открыл магазин в Сингапуре. В июне фирма получила собственную лицензию крупного платежного учреждения от MAS. Однако недавно избранный президент Сингапура Тарман Шанмугаратнам известен своей критической позицией в отношении цифровых активов. Поэтому еще неизвестно, останется ли азиатское островное государство таким же крипто-дружественным, как сегодня.