Meta значительно продвинулась в разработке аватаров, несмотря на предыдущие насмешки по поводу ее очевидных неудачных амбиций в метавселенной

Марк Цукерберг рассказал о новшествах Meta в разработке фотореалистичных аватаров в разговоре с Лексом Фридманом. В этой технологии используются специальные гарнитуры и наушники с шумоподавлением для улучшения погружения.

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Meta значительно продвинулась в разработке аватаров, несмотря на предыдущие насмешки по поводу ее очевидных неудачных амбиций в метавселенной. Генеральный директор Марк Цукерберг представил современную визуализацию себя и подкастера Лекса Фридмана через гарнитуру Meta Quest 3.

Фотореалистичные изображения являются результатом исследования Meta Codec Avatar, в котором используются гарнитуры для отслеживания выражений лица. Вместо того, чтобы отображать движения на грубой трехмерной графике, кодек кодирует и сжимает данные лица в реальном времени с помощью Codec Avatar, чтобы отправить реалистичное изображение другому пользователю.

Фридман сказал о взаимодействии: «Это действительно самая невероятная вещь, которую я когда-либо видел».

Интервью высоко оценили в социальных сетях. Программист Джелле Принс написала: «На девятой минуте подкаста о метавселенной Лекса и Марка, я совершенно забыла, что наблюдаю за аватарами».

По словам Цукерберга, эта технология не готова к использованию потребителями, поскольку она основана на сложных моделях искусственного интеллекта и дорогом оборудовании для сканирования головы. Тем не менее, он сказал, что история запуска новых продуктов компании на фоне многочисленных трудностей, является хорошим предзнаменованием для сокращения сроков выпуска нового продукта.

Ранее Meta в текущем году, похоже, потерпела неудачу в своих амбициях в области метавселенной, когда объявила о переходе на ИИ. Предыдущим изображениям аватаров не хватало реализма, а база пользователей Horizon Worlds, виртуального мира, призванного функционировать как ранние ворота в метавселенную, находилась в застое. Однако стало очевидно, что Мета активно действует как в ИИ, так и в метавселенной.

В этом месяце компания запускала новых AI-помощников для WhatsApp, Instagram и Facebook. Эти помощники, в сочетании с достижениями в области технологий аватаров, имитируют попытки конкурентов опередить следующий потребительский продукт-убийцу: искусственный интеллект с новым пользовательским интерфейсом.

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Тяжеловес искусственного интеллекта OpenAI недавно представила изображения и голос как новые способы взаимодействия с ChatGPT. Сообщается, что генеральный директор компании ведет переговоры с SoftBank и бывшим дизайнером Apple сэром Джони Айвом о разработке интерфейса искусственного интеллекта, наподобие iPhone.