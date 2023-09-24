Сага продолжилась, к проекту присоединились еще десять сетей: Ethereum, Litecoin, Dogecoin, Polygon, Optimism, Polkadot и другие

Google Cloud недавно расширил поддержку еще 11 сетей блокчейнов. Polygon, Optimism, Polkadot и другие были включены в программу BigQuery для общедоступных наборов данных. Эта инициатива берет свое начало в феврале 2018 года, когда Google Cloud сделал данные блокчейна Биткойн доступными через BigQuery. Сага продолжилась, к проекту присоединились еще десять сетей, включая Ethereum, Litecoin и Dogecoin.

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BigQuery, описанный Google как «бессерверное и экономичное корпоративное хранилище данных», создан для «практиков различных навыков кодирования». Это облегчает доступ к историческим данным от оффчейн-провайдера, отмечая более быстрый темп, чем прямой запрос блокчейна. Несмотря на продолжающуюся «криптозиму» на рынке, это продвижение Google Cloud перекликается с его постоянным участием в технологии блокчейна.

Джеймс Троманс, глобальный руководитель Web3 в Google Cloud, подтвердил, что компания инвестирует, нанимает и развивает свой бизнес и разработку в этой отрасли. Впоследствии продемонстрирована целеустремленная позиция, а не мимолетный интерес.

«Мы делаем это, потому что фонды блокчейнов, аналитические фирмы Web3, партнеры, разработчики и клиенты говорят нам, что им нужно более полное представление о криптоландшафте и возможность запрашивать больше цепочек», — сказал Троманс.

Среди недавно добавленных блокчейнов — Avalanche, Arbitrum, Cronos, Ethereum (Görli), Fantom (Opera), Near, Optimism, Polkadot, Polygon Mainnet, Polygon Mumbai и Tron. Примечательно, что он также включил поддержку проекта Ordinals в набор данных Bitcoin BigQuery, что расширило сферу применения BigQuery и укрепило его набор данных.

Соответственно движущей силой этого стратегического шага является растущий спрос со стороны блокчейн-фондов, аналитических фирм Web3, разработчиков и клиентов на более «комплексный взгляд на криптоландшафт».