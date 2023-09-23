Хватит ли на всё сил? Застройщик в Джидде перезапускает работу над самой высокой башней в мире

Башня Джидды высотой более 1000 метров снова в полном движении

Jeddah Economic Company (JEC) возобновила работы над самой высокой башней в мире — Jeddah Tower высотой более 1000 метров в Саудовской Аравии.

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«Башня будет высотой более 1000 метров, и она снова в полном движении», — сообщил MEED источник, близкий к проекту.

Застройщик пригласил подрядчиков принять участие в торгах до конца этого года на заключение контракта на завершение строительства рекордной конструкции. Генеральный директор Kingdom Holding Company, Талал Ибрагим Альмайман, подтвердил официальное объявление тендера, когда с ним связались представители MEED.

К участию в тендере на контракт были приглашены следующие компании-подрядчики:

Almabani (местный);

Bawani (местный);

China Harbour (Китай);

Китайская государственная строительно-инжиниринговая корпорация (Китай);

Consolidated Contractors Company (CCC – Ливан);

El-Seif Engineering Contracting (местный);

Hyundai Engineering Construction (Южная Корея);

Мохаммед Абдулмохсин аль-Харафи и сыновья (Кувейт);

Несма и партнеры (местный);

PowerChina (Китай);

Samsung C+T (Южная Корея);

Saudi Freyssinet (местный);

Skanska (Швеция);

Strabag (Европа).

Подрядчикам дано три месяца на подготовку заявок, и ожидается, что компании создадут совместные предприятия с участием местных и международных партнеров. Понятно, что подрядчики посетили объект. JEC заказала независимую оценку конструкции до объявления тендера.

Фундамент и свайные работы для башни-рекордсмена завершены. Строительные работы над надстройкой башни, которые начались в начале 2010-х годов при участии местной Saudi Binladin Group (SBG) в качестве подрядчика, завершены на одну треть. Немецкая компания Bauer завершила работы по закладке свай для башни.

Отзыв облигаций

JEC потребовал гарантий исполнения обязательств или залогов, предоставленных SBG. Источник, близкий к проекту, сообщил, что стоимость облигаций составляет 653 млн риалов ($174 млн). Алмайман подтвердил, что девелопер воспользовался своими правами по контракту, дав подрядчику пять лет на возобновление контракта.

Хотя SBG больше не выступает в качестве подрядчика по проекту, команда консультантов осталась прежней. Архитектором является американская компания Adrian Smith & Gordon Gill, а инженерным консультантом – ливанская компания Dar al-Handasah (Shair & Partners). Акционерами JEC являются Kingdom Holding Company с долей 40 процентов, Bakhsh Group с долей 40 процентов и Sharbatly Group с долей 20 процентов.

Башня Джидды будет выше дубайской Бурдж-Халифа более чем на 172 метра. Это центральный элемент развития экономического города Джидды. Первая фаза проекта, включающая главную башню, занимает площадь 1,5 квадратных километров.

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