До национальных выборов в Аргентине, которые состоятся 22 октября, осталось всего 30 дней

Согласно недавнему отчёту, опросы в Аргентине показывают, что аутсайдер политики Хавьер Милей, лидирует с 34%, опережая своих ближайших соперников более чем на пять пунктов. Милей, либертарианец и ярый сторонник ликвидации центрального банка, завоевал значительную популярность среди аргентинцев благодаря своему стремлению к принятию биткойнов в стране.

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«Большинство из тех, кто решил поддержать Милея, полагают, что делают это из-за его экономической программы, считая это единственным способом вывести страну из тяжелого кризиса, с которым она столкнулась», — говорится в недавнем докладе.

В докладе отмечается, что стоимость жизни в Аргентине резко выросла. В прошлом году она увеличился на 124,4%, а в этом году - на 80,2%. Как сообщается, аргентинцы решительно хотят, чтобы следующий президент провел кардинальные и эффективные реформы. Они надеются, что это остановит быстрое снижение их покупательной способности.

Милей по профессии экономист и получил национальное признание как экономический аналитик на телевидении. Он хорошо выступил на августовских первичных выборах, превзойдя традиционные партии. С тех пор он добился немного большего успеха, чем два других кандидата.14 августа BeInCrypto сообщил, что цены на биткойны в Аргентине достигли рекордного уровня, поскольку инфляция в экономике продолжает расти.

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Биткойн достиг своей самой высокой цены в аргентинских песо, превысив 8,4 миллиона аргентинских песо за один BTC. С тех пор цена выросла еще больше. На момент публикации 1 BTC составляет примерно 9,3 миллиона аргентинских песо. 4 мая Центральный банк Аргентины запретил платежным системам разрешать транзакции с криптовалютой.