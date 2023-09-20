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BulgarNews
Первое украинское судно с зерном прибыло в румынские воды по новому черноморскому маршруту
Киев тестирует новый коридор для экспорта зерна и других продовольственных культур, который позволит избежать угроз со стороны российского флота.

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Судно Resilient Africa, плавающее под флагом Палау, во вторник покинуло Украинский порт Черноморск.

Коммерческое судно, груженное пшеницей, прибыло в румынские воды из Украины во вторник вечером, став первым судном с зерном, которое воспользовалось новым черноморским маршрутом для выхода из страны, направленным на то, чтобы избежать угроз со стороны российского флота.

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Судно Resilient Africa, плавающее под флагом Палау, покинуло порт Черноморск в 6:45 утра по местному времени. По данным MarineTraffic, платформы, которая показывает местоположение судов по всему миру в режиме реального времени, к 21:50 судно прибыло в румынские воды.

Судно перевозило 3000 метрических тонн пшеницы и направлялось в Босфор, по словам министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова, который написал в X, ранее называвшемся Twitter. Второму судну, которое прибыло в порт в субботу, еще предстоит отплыть. В прошлом месяце, контейнеровоз , которые оказались в порт Одессы с начала российского полномасштабного вторжения покинул Украину.

В июле Россия отказалась от сделки, разрешающей Украине использовать Черное море для перевозки зерна, являющегося основным экспортным товаром, и заявила, что будет рассматривать любые суда, заходящие в украинские порты, как возможные военные угрозы. С тех пор экспорт с этих объектов застопорился, а суда простаивали. Россия также усилила нападения на порты, зерновые объекты и гражданскую инфраструктуру вдоль Черного моря.

Согласно новому плану, суда будут оставаться в пределах украинских вод, пока они совершают переход протяженностью около 85 морских миль в румынские воды. Поскольку Румыния является членом Организации Североатлантического договора, вероятность нападения на суда в ее водах гораздо меньше.

Украина является крупным производителем зерна и других продовольственных культур, но экспортировать его из Черного моря стало сложнее с тех пор, как Москва начала специальную военную операцию 19 месяцев назад. Россия использует этот водный путь в качестве узла для своего военно-морского флота. В прошлом году Организация Объединенных Наций и Турция заключили сделку, которая позволила Украине отправлять свое зерно и другие продовольственные культуры через Черное море в Турцию.

Кроме того, Всемирная торговая организация подтвердила во вторник, что Украина подала жалобу во всемирный торговый орган против Венгрии, Польши и Словакии после того, как три страны продлили запреты на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, нарушив политику Европейского союза.

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Польша, Словакия и Венгрия ввели свои запреты в минувшие выходные, заявив, что они необходимы для защиты своих фермеров, которые жаловались, что дешевое зерно из Украины — одного из крупнейших мировых экспортеров — подорвало их собственные рынки.

#киев #зерновая сделка #румыния #зерновой коридор #румыния и украина
Источник: nytimes.com
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