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BulgarNews
Саудовская Аравия и Tesla ведут переговоры о строительстве завода на территории королевства
Но Эр-Рияд планирует увеличить иностранные инвестиции конкурента Tesla - Lucid

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Переговоры Tesla с Саудовской Аравией являются частью стремления страны диверсифицировать свою экономику, отказавшись от нефти.

По словам некоторых источников, Саудовская Аравия добивается от Tesla права закупать определенное количество металлов и минералов, необходимых компании для ее электромобилей, в таких странах, как Демократическая Республика Конго. В июне Саудовская Аравия обратилась к конголезскому правительству с просьбой о защите активов в стране, которая поставляет около 70% мирового кобальта, сообщает The Wall Street Journal.

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Одно из предложений, рассматриваемых Саудовской Аравией, предполагает предоставление финансирования гиганту по торговле сырьевыми товарами Trafigura для проекта по добыче кобальта и меди в Конго, который в конечном итоге может помочь в снабжении завода по производству автомобилей Tesla в королевстве, сообщили люди, знакомые с этим вопросом. 

В случае успеха сделка с саудовцами могла бы помочь Tesla реализовать свои стремления продавать 20 миллионов автомобилей в год к 2030 году, по сравнению примерно с 1,3 миллионами в 2022 году. В 2022 году Toyota стала самым продаваемым автопроизводителем в мире с 10,5 миллионами автомобилей.

По данным журналистов, переговоры находятся на ранней стадии и могут сорваться из-за натянутых отношений главы компании Илона Маска с властями ближневосточного государства, вызванных в том числе их партнерством с конкурентом Tesla Lucid. Американская компания уже в текущем сентябре собралась начать сборку электромобилей на первом зарубежном заводе, расположенном в Саудовской Аравии.

Маск сказал, что Tesla, вероятно, потребуется примерно дюжина заводов для достижения своей собственной цели, и может объявить о создании еще одного к концу года. В настоящее время Tesla производит автомобили в США, Китае и Германии и заявила, что планирует сделать это в Мексике.

Ожидается, что Lucid Group, контрольный пакет акций которой принадлежит Саудовскому государственному инвестиционному фонду, начнет производство в королевстве в этом месяце

Представители Trafigura и Саудовской Аравии отказались от комментариев. Связь с Саудовской Аравией также стала бы благом для начинающих усилий королевства по привлечению значительных иностранных инвестиций, что является приоритетом для фактического правителя наследного принца Мухаммеда бен Салмана.

Попытки заполучить Tesla отражают более широкую инициативу Саудовской Аравии по получению доступа к металлам за рубежом, переработке их дома и подключению к зарождающейся экосистеме, ориентированной на возобновляемые источники энергии. 

Ранее в этом месяце журнал сообщал, что страна ведет переговоры с США о поставках металлов в Африку, необходимых для перехода к возобновляемой энергетике, поскольку Белый дом пытается ограничить доминирование Китая в цепочке поставок электромобилей, а королевство рассчитывает приобрести доли в мировой горнодобывающей промышленности на 15 миллиардов долларов.

Сделка стала бы неожиданным поворотом событий для Маска и саудовцев. По словам людей, знакомых с запросом, в 2018 году PIF (государственный инвестиционный фонд королевства), председателем которой является Мохаммед, приобрела акции Tesla на 2 миллиарда долларов, доступных на публичных рынках. Позже в том же году руководитель PIF (государственный инвестиционный фонд королевств), Ясир Аль-Румайян, обсудил с Маском дальнейшие инвестиции в Tesla. Эта встреча стала предвестником твитов, опубликованных Маском, в которых говорилось, что он делает компанию частной и “обеспечил финансирование”.

В 2018 году Государственный инвестиционный фонд (далее PIF) приобрел акции Tesla на сумму более 2 миллиардов долларов

Также в 2018 году PIF инвестировала 1 миллиард долларов в компанию Lucid, которой руководит бывший менеджмент Tesla, при условии, что автопроизводитель откроет завод в Саудовской Аравии. С тех пор PIF увеличила свою долю в компании примерно до 60%, а Lucid приступила к строительству завода в особой экономической зоне на побережье Красного моря королевства.

PIF также объявила о планах создать с нуля собственную компанию по производству электромобилей под названием Center в партнерстве с поставщиком Apple Foxconn. По словам некоторых источников, в своих недавних беседах с Tesla королевство пропагандировало свои предложения рабочей силы, хотя высокая стоимость саудовских рабочих часто была препятствием для привлечения крупномасштабных промышленных проектов за пределами энергетического сектора. Саудовская Аравия отдельно ведет переговоры с Trafigura, которая ищет финансовую поддержку для покрытия дефицита бюджета проекта по добыче кобальта и меди в Конго.

Швейцарско-сингапурский трейдер в прошлом году заключил сделку по предоставлению Chemaf, производителю металлов, кредита в размере 600 миллионов долларов на разработку рудника Мутоши, который, по словам компаний, станет одним из крупнейших кобальтовых и медных рудников в Конго. Эти средства также будут использованы для строительства перерабатывающего завода и расширения еще одного на руднике Этуаль. Согласно этому соглашению, Trafigura получит право торговать всем гидроксидом кобальта, добываемым на рудниках. 

Но из-за “устойчиво низких цен на кобальт и инфляционного давления” Trafigura в прошлом месяце заявила, что работает с Chemaf над рассмотрением вариантов реализации проектов. Трейдер заявил, что он по-прежнему привержен Конго и “наращивает свое присутствие на быстрорастущих рынках аккумуляторных металлов”.

Разработчики рудника Мутоши в Колвези ожидают, что он станет одним из крупнейших кобальтовых и медных рудников Конго

Переговоры между главой Trafigura и саудовцами находятся на очень ранней стадии, и королевство является одной из нескольких групп, с которыми ведутся переговоры, сказали люди, знакомые с ходом дискуссий. По словам некоторых источников, Trafigura ищет около 200 миллионов долларов. О том, что Trafigura искала средства, сообщило агентство Bloomberg.

По словам некоторых людей, знакомых с этим вопросом, если саудовцы пойдут дальше, они, скорее всего, объединятся с партнером или консорциумом, возможно, с китайскими шахтерами, уже работающими в Конго. Было неясно, как будет структурирован пакет финансирования или как будет выглядеть так называемое соглашение о выкупе, гарантирующее металлы. 

Если сделка все-таки состоится, это будет означать дальнейший выход Manara Minerals, совместного предприятия PIF и государственной горнодобывающей компании Ma'aden, на зарубежную добычу полезных ископаемых. Manara совершила свое первое громкое приобретение в июле, согласившись заплатить 2,5 миллиарда долларов за примерно 10% акций бразильской шахты Vale, подразделение компании по производству цветных металлов.

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Trafigura, со своей стороны, стала центральной фигурой в планах западных правительств по обеспечению безопасности цепочек поставок в Африке. Трейдер и другие в прошлом году выиграли 30-летнюю концессию на предоставление железнодорожных услуг и инфраструктуры для коридора Лобито, который будет включать железную дорогу, соединяющую Анголу, Конго и Замбию, что является ключевым для планов США по транспортировке важнейших полезных ископаемых по всему миру. Официальные лица США позиционируют коридор и другие объекты как важный объект инфраструктуры - ответ на китайскую программу развития инфраструктуры "Один пояс - один путь".

#tesla #саудовская аравия #завод #musk
Источник: wsj.com
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