На бюро будет возложена дополнительная обязанность по созданию основы для последовательного взаимодействия с частным бизнесом

Под руководством главного экономического планировщика страны будет сформирована структура, специализирующаяся на содействии развитию частной экономики.

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Заместитель главы Национальной комиссии по развитию и реформам Конг Лян заявил во время пресс-конференции в понедельник, что создание бюро направлено на усиление координации политики в соответствующих областях и гарантирование оперативного выполнения мер с ощутимыми результатами, как сообщило информационное агентство Синьхуа, партнер TV BRICS.

По мнению комиссии, основными обязанностями бюро являются отслеживание, изучение и анализ развития частной экономики, координация и организация разработки политики и мер по содействию ее развитию и стимулированию роста частных инвестиций.

На бюро будет возложена дополнительная обязанность по созданию основы для последовательного взаимодействия с частным бизнесом, организации совместных инициатив для решения важных вопросов, связанных с ростом частного сектора, и стремлением повысить его глобальную конкурентоспособность.