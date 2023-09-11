Согласно последнему отчету, шесть китайских аккумуляторных компаний вошли в число 10 крупнейших таких фирм в мире по объему установки аккумуляторных батарей с общей долей рынка 62,9 процента в период с января по июль. За ними последовала Южная Корея с тремя фирмами и Япония с одной.

Аккумуляторная продукция представлена на выставке Contemporary Amperex Technology Co Ltd в Ниндэ, провинция Фуцзянь

Китайские компании продолжали доминировать на мировом рынке аккумуляторных батарей в течение первых семи месяцев, отвечая за более чем три пятых установок аккумуляторных батарей по всему миру, говорится в отчете южнокорейской консалтинговой компании SNE Research, опубликованном в среду.

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Согласно последнему отчету, шесть китайских аккумуляторных компаний вошли в число 10 крупнейших таких фирм в мире по объему установки аккумуляторных батарей с общей долей рынка 62,9 процента в период с января по июль. За ними последовала Южная Корея с тремя фирмами и Япония с одной.

В частности, китайский аккумуляторный гигант Contemporary Amperex Technology Co Ltd сохранил лидирующие позиции с общей установленной мощностью 132,9 гигаватт-часов, что на 54,3 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ее доля на мировом рынке составила впечатляющие 36,6 процента.

Китайский производитель электромобилей BYD занял второе место в мире с показателем 58,1 ГВтч, что на целых 94,1 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За ним последовала южнокорейская компания LG Energy Solution с показателем 51,4 ГВтч. Китайские компании CALL, EVER, Gotten High-Tech и Sunwoda также вошли в топ-10.

По данным SNE Research, BYD продемонстрировала достойные внимания результаты за первые семь месяцев и завоевала широкую популярность благодаря своей ценовой конкурентоспособности в таких аспектах, как собственные цепочки поставок аккумуляторных батарей и производство транспортных средств.

Чжоу Ми, старший научный сотрудник Китайской академии международной торговли и экономического сотрудничества в Пекине, сказал: "Заметные результаты китайских аккумуляторных компаний можно объяснить растущим спросом со стороны основных зарубежных стран-потребителей на возобновляемые источники энергии и новые энергетические транспортные средства. Кроме того, местные компании добились значительных технологических успехов в производстве литиевых аккумуляторов".

Аналогичного мнения придерживался Пан Хелин, содиректор исследовательского центра цифровой экономики и финансовых инноваций Международной бизнес-школы Чжэцзянского университета. По его словам, китайские производители аккумуляторных батарей демонстрируют растущую силу на зарубежных рынках. В настоящее время более 10 китайских компаний по производству аккумуляторных батарей объявили о планах по зарубежным инвестициям.

"Для местных производителей аккумуляторных батарей и связанных с ними компаний в отраслевой цепочке глобальный рынок аккумуляторных батарей все еще имеет потенциал для многократного роста в плане масштабов", - сказал Пан. Например, за последние несколько лет крупный рогатый скот пытался проникнуть на зарубежные рынки и демонстрировал быстрый рост в Европе и Северной Америке.

На автосалоне IAA в Мюнхене в понедельник главный инженер CATL Гао Пэнфэй заявил, что компания планирует производить свой аккумулятор Shenxing со сверхскоростной зарядкой не только в Китае, но и на своих предприятиях в Германии и Венгрии.

Shenxing, изготовленный на основе фосфата железа лития (LFP), способен обеспечить запас хода в 400 километров при 10-минутной зарядке. Он был представлен в августе, и компания заявила, что это первая в мире батарея LFP со сверхбыстрой зарядкой. По словам Гао, химия LFP обеспечивает экономические преимущества по сравнению с никель-кобальт-марганцевыми батареями, используемыми в цилиндрических элементах такими автопроизводителями, как BMW и Tesla.