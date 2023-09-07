В этом году было выдано 1,063 млн номерных знаков

Продажи автомобилей с января по август выросли на 9,22% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Согласно отчету Национальной федерации распределения транспортных средств (Fenabrave), опубликованному в понедельник (4) в Сан-Паулу, в этом году количество автомобилей составило 1,063 миллиона против 973 тысяч за первые восемь месяцев прошлого года.

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В сравнении с августом текущего года по август 2022 года произошел откат на 1,1% при продаже 153,4 тыс. автомобилей. Президент Fenabrave Андрета-младший говорит, что падение месяца произошло из-за прекращения временных мер, которые предлагали скидки на покупку автомобилей.

"Действия федерального правительства позволили потребителям, потерявшим покупательную способность, получить доступ к въездным транспортным средствам, что продемонстрировало, что ценовой фактор влияет на масштабы, необходимые для восстановления сектора. Временные меры были очень важны для мгновенного разогрева рынка”, - сказал исполнительный директор.

Однако, помимо прекращения действия мер, Андрета сказал, что существуют трудности с выдачей кредитов, что негативно сказалось на секторе. "Мы отмечаем, что за последние несколько недель произошло заметное ухудшение выпуска кредитов, при этом примерно на 20% увеличилось количество отказов финансовых токенов со стороны финансовых учреждений. Кредит ограничен, и это сильно влияет на рынок”, - добавил он.

Мотоциклы

С января по август продажи мотоциклов выросли на 21,17%, а объем продаж составил 1,045 миллиона единиц. В августе продажи двухколесных транспортных средств выросли на 20,38%, а объем продаж составил 142,7 тыс. мотоциклов. Несмотря на хорошие цифры, Андрета объяснил, что сегмент также сталкивается с трудностями при выдаче кредитов. "Потребитель искал кредитные Альтернативы для покупки мотоциклов, особенно с объемом двигателя до 250, и консорциум выступает в качестве консолидированного варианта. Кроме того, мы заметили хорошую долю продаж наличными”, - подчеркнул он.

Грузовики

Сегмент грузовых автомобилей снизился на 16,66% с начала первых восьми месяцев года, зафиксировав продажи 67,4 тыс. единиц. В августе количество грузовых автомобилей упало на 27% по сравнению с тем же месяцем 2022 года, когда было продано девять тысяч единиц. "Рынок приспосабливается к стоимости транспортных средств, и в августе 77% грузовых автомобилей были оснащены технологией Euro 6 [правило, ограничивающее выбросы загрязняющих веществ для дизельных транспортных средств]”, - прокомментировал президент Fenabrave. По его мнению, ожидается, что отрасль получит выгоду от недавно объявленных федеральных программ финансирования.