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Лаборатории с максимальной биологической защитой позволяют безопасно работать с вирусами класса IV
В Бразилии появится первая в Латинской Америке лаборатория с максимальным уровнем биологической безопасности

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Бразилия готовится стать пионером в исследованиях патогенов в Латинской Америке, создав лабораторию максимальной биологической локализации, известную как NB4. Согласно заявлению Министерства науки, технологий и инноваций, страна станет первой в регионе, обладающей такой инфраструктурой, и первой в мире, которая подключит ее к синхротронному источнику света.

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Новая лаборатория будет размещена в Национальном Центре исследований в области энергетики и материалов (CNPEM) в Кампинасе (SP), учреждении, связанном с министерством, которое уже управляет одним из трех глобальных источников синхротронного света четвертого поколения, Sirius. Проект является частью новой программы ускорения роста (PAC) федерального правительства и получит к 2026 году инвестиции в размере 1 миллиарда реалов от Национального фонда научно-технического развития (FNDCT).

Лабораторный комплекс, который займет площадь в 20 тысяч квадратных метров, будет иметь уникальную особенность: он будет соединен с тремя лучевыми линиями Сириуса. Министр Лучана Сантос подчеркивает, что эта связь является стратегической для страны, особенно в контексте, когда пандемия продемонстрировала необходимость самообеспечения на продуктивной базе здравоохранения. "Связь между NB4 и синхротронным источником света откроет большие возможности для исследований и разработок в области патогенов, позиционируя Бразилию как глобальное лидерство", - сказала министр. Лаборатория названа в честь Ориона в честь созвездия, в котором три звезды направлены на Сириус.

CNPEM уже управляет Sirius, крупнейшей и самой сложной научной инфраструктурой в стране. Этот проект также получит дополнительные средства от FNDCT в размере 800 миллионов реалов к 2026 году для финансирования второго этапа, который включает строительство десяти новых исследовательских станций. Синхротронный свет является мощным инструментом для структурного исследования материи, с приложениями, начиная от здравоохранения и заканчивая новыми формами возобновляемой энергии. В настоящее время Сириус рассчитан на прием до 38 линий света, три из которых будут напрямую связаны с Орионом, что неслыханно в истории лабораторий максимального сдерживания и синхротронных источников света.

До сих пор в Латинской Америке не было лаборатории максимальной биологической локализации, которая позволяет безопасно управлять вирусами класса 4 - патогенами, способными вызывать серьезные заболевания. Наличие всего около 60 таких лабораторий во всем мире подчеркивает важность этого прогресса для региона и Бразилии. Эти лаборатории имеют передовые и избыточные меры защиты и биобезопасности, жизненно важные для развития науки и медицины в вопросах высокой сложности.

Министр Лучана Сантос также отмечает, что глобальные проблемы в таких областях, как энергетика, здравоохранение, продовольствие и окружающая среда, требуют все более передовых решений. "Чтобы разработать более легкие и прочные материалы, лучшие лекарства, возобновляемые источники энергии, нам нужно понять, как все работает в самом фундаментальном масштабе, который является атомным. Сириус-это научное оборудование, которое позволяет проводить именно такие исследования", - пояснил он.

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#америка #вирус #лаборатория #бразильские ученые
Источник: brasil247.com
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