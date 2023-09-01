Выставка займет площадь в 155 000 квадратных метров

Китайская международная ярмарка по торговле услугами (CIFTIS) 2023 года запланирована на период со 2 по 6 сентября в Пекине. Репортеры CGTN посетили индустриальный парк Шоуганг, одно из мест проведения ярмарки. В рамках мероприятия пройдет серия тематических выставок, форумов, саммитов по торговле услугами, рекламных мероприятий и деловых переговоров. Выставка займет площадь в 155 000 квадратных метров на двух основных площадях, и более 2200 компаний со всего мира подтвердили свое участие.

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На одной из крупных тематических выставок в Китайском национальном конференц-центре будут представлены последние достижения и технологические разработки в секторе экологических услуг, подчеркивающие приверженность Китая достижению углеродного пика и нейтралитета.

Выставочный зал образовательных услуг также является изюминкой CIFTIS в этом году, где Великобритания является почетным гостем и участвует со своим павильоном. CIFTIS также уделит особое внимание сектору информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), продемонстрировав некоторые передовые технологии и последние достижения в области метавселенной, моделей общего искусственного интеллекта, цифровых аватаров, бытовой электроники и инновационных решений для цифровой экономики.