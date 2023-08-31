В этом году в ней участвуют более 5 тысяч компаний и учреждений из более чем 10 стран и регионов мира.

Модель стационарного высокоскоростного поезда представлена на стенде CRRC на 6-й Китайской международной выставке индустрии передовых материалов

По словам организаторов, на выставке представлены новейшие разработки и решения в области новых материалов. Новые возможности для сотрудничества, новый импульс для инноваций! Под таким лозунгом в Харбине открылась 6-ая Китайская международная выставка новых материалов. Общая площадь ЭКСПО - около 24 000 квадратных метров. Она разделена на 10 тематических зон - в их числе павильон достижений за последние 10 лет, международная выставочная зона, зона инновационных разработок и другие. Многие экспонаты выставки демонстрируются впервые.

реклама

Результаты научных исследований Харбинского инженерного университета



Директор лаборатории Харбинского технологического института Хэ Пэн: "Мы на ЭКСПО показываем более 60 инновационных достижений в области аэрокосмической промышленности. Многие показываем впервые. Надеемся, что наши инновационные продукты смогут быть применены и в обычной жизни".

Директор Института физики высоких энергий в Дунгуане Гао Цзяньбо:"На этот раз мы привезли 8 компаний и 2 платформы. Изюминкой среди них является наш дифракционный спектрометр. Мы надеемся, что с помощью данной выставки сможем предоставить больше технических услуг пользователям промышленного сектора".

Три модели пассажирских самолетов представлены компанией Commercial Aircraft Corporation of China Ltd (COMAC)

На выставке запланированы более 40 различных тематических мероприятий, а также серия специализированных форумов, в которых примут участие ведущие китайские и зарубежные предприятия, занимающиеся новыми материалами. Кроме того на ЭКСПО представят комплексную экспозицию всех звеньев производственной цепочки новых материлов - от сырья до конечных продуктов.

Заместитель начальника управления промышленности и информатизации провинции Хэйлунцзян Ван Бин:"Мы также организовали ряд стыковочных мероприятий между экспонентами и покупателями. Мы поставили для себя цель с помощью выставки создать для участников мероприятий международную платформу и дать им больше возможностей, чтобы совместно продвигать высококачественное развитие индустрии новых материалов Китая".