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По словам организаторов, на выставке представлены новейшие разработки и решения в области новых материалов. Новые возможности для сотрудничества, новый импульс для инноваций! Под таким лозунгом в Харбине открылась 6-ая Китайская международная выставка новых материалов. Общая площадь ЭКСПО - около 24 000 квадратных метров. Она разделена на 10 тематических зон - в их числе павильон достижений за последние 10 лет, международная выставочная зона, зона инновационных разработок и другие. Многие экспонаты выставки демонстрируются впервые.
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Директор лаборатории Харбинского технологического института Хэ Пэн: "Мы на ЭКСПО показываем более 60 инновационных достижений в области аэрокосмической промышленности. Многие показываем впервые. Надеемся, что наши инновационные продукты смогут быть применены и в обычной жизни".
Директор Института физики высоких энергий в Дунгуане Гао Цзяньбо:"На этот раз мы привезли 8 компаний и 2 платформы. Изюминкой среди них является наш дифракционный спектрометр. Мы надеемся, что с помощью данной выставки сможем предоставить больше технических услуг пользователям промышленного сектора".
На выставке запланированы более 40 различных тематических мероприятий, а также серия специализированных форумов, в которых примут участие ведущие китайские и зарубежные предприятия, занимающиеся новыми материалами. Кроме того на ЭКСПО представят комплексную экспозицию всех звеньев производственной цепочки новых материлов - от сырья до конечных продуктов.
Заместитель начальника управления промышленности и информатизации провинции Хэйлунцзян Ван Бин:"Мы также организовали ряд стыковочных мероприятий между экспонентами и покупателями. Мы поставили для себя цель с помощью выставки создать для участников мероприятий международную платформу и дать им больше возможностей, чтобы совместно продвигать высококачественное развитие индустрии новых материалов Китая".