Это важный шаг в направлении сокращения выбросов углекислого газа

В рамках важного шага по сокращению выбросов углекислого газа и повышению топливной экономичности транспортных средств, министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Нитин Гадкари, представил в Нью-Дели первый в мире автомобиль, на 100% заправленный этанолом.

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Г-н Гадкари назвал этот день историческим, заявив, что был запущен первый в мире электрифицированный автомобиль на жидком топливе BS-VI (Stage-II), который может полностью работать на топливе на основе этанола. Выражая обеспокоенность по поводу загрязнения, выделяемого транспортными средствами, министр сказал, что стране необходимо принять более устойчивые и строгие меры по ограничению загрязнения. Он подчеркнул, что страна должна снизить свою зависимость от импорта нефти, чтобы стать самодостаточной. Подчеркивая важность смешанного топлива на основе этанола, он сказал, что с принятием этого решения сельскохозяйственный сектор страны будет расти, и это создаст множество рабочих мест.

Министр нефти и природного газа Хардип Сингх Пури заявил, что благодаря внедрению 20-процентной смеси этанола с бензином страна ежегодно будет экономить 35 тысяч крор (1 крор =10 000 000) рупий на оплате за импортное топливо. Он добавил, что Индия достигла 10-процентного уровня смешивания этанола за пять месяцев до первоначального целевого показателя на 2022 год. Он также подчеркнул, что страна стремится создать партнерство для Международного альянса по биотопливу.

Министр профсоюза Махендра Нат Пандей сказал, что благодаря процессу смешивания этанола фермеры на данный момент заработали 82 тысячи крор рупий, а расходы страны на импорт сократились. Технология flex fuel - это технология, которая позволяет двигателю использовать бензин, смешанный с этанолом, или бензин более чем на 20 процентов. Цель состоит в том, чтобы сократить выбросы углекислого газа, улучшить устойчивую мобильность и уменьшить зависимость страны от традиционных источников топлива.