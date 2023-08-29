Страна стремится идти по пути устойчивого экономического роста и преобразований через континентальную интеграцию

Зимбабве выразила готовность присоединиться к БРИКС после его программы расширения, в результате которой блок принял шесть новых членов. Экономический блок, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, сумел обеспечить альтернативный экономический порядок, отличный от статус-кво, который был искажен в угоду Западу.

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Многие страны, включая Зимбабве, которая находится под незаконными экономическими санкциями со стороны Соединенных Штатов и их западных союзников, поддерживают создание альтернативного порядка в виде БРИКС.

В своем выступлении на форуме БРИКС-Африка и диалоге БРИКС плюс на 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге президент Эмерсон Мнангагва, которого представлял генеральный вице-президент (Rtd) доктор Константино Чивенга, призвал к единству в борьбе с империалистическими странами.

“Этот саммит проходит в то время, когда некоторые страны Глобального Севера политизируют мировую экономику и превращают ее в оружие в ущерб малым и развивающимся странам. Мир находится под давлением многочисленных сложных и взаимосвязанных кризисов, в которых сильные используют в своих интересах наиболее уязвимых членов сообщества наций.

“Для нас БРИКС - это семья, и мы надеемся, что с присоединением большего числа развивающихся стран БРИКС будет представлять Глобальный Юг с более громким голосом на мировой арене. Развивающиеся страны должны держаться вместе и не поддаваться запугиванию империалистическим поведением. Мы должны держаться вместе и не поддаваться запугиванию империалистическим поведением. Мы должны отказаться от игр с нулевой суммой и политики силы и объединиться ради главной цели - построения сообщества с общим будущим для человечества”, - сказал он.

Как и многие другие присутствовавшие лидеры, президент Мнангагва заявил, что Зимбабве была бы рада рассмотреть возможность полноправного членства в БРИКС в будущем.

Он также добавил: “Зимбабве, как и многие другие страны Африки, стремится идти по пути устойчивого экономического роста и преобразований посредством континентальной интеграции. Мы рады сотрудничать с партнерами по БРИКС для успешной реализации наших целей по интеграции рынка. Африканские страны и страны БРИКС разделяют схожие взгляды и интересы в улучшении и реформировании нынешнего международного порядка и системы глобального управления. Миру нужен справедливый глобальный порядок, который обеспечит то будущее, которого мы хотим, которое никого и нигде не оставит без внимания”.

“Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить твердое и непоколебимое намерение Зимбабве присоединиться к альянсу БРИКС. Зимбабве как нация признает огромную ценность и потенциал БРИКС для экономического и политического развития нашей страны и африканского континента в целом.

“Присоединение к этому альянсу предоставило бы Зимбабве уникальную возможность сотрудничать со странами-единомышленниками и использовать преимущества коллективной силы”.

Программа расширения БРИКС, в рамках которой к блоку присоединились Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет, Аргентина и Объединенные Арабские Эмираты, оставила дверь открытой для будущего расширения, поскольку все больше стран выразили заинтересованность в присоединении к группе, которая, как они надеются, сможет выровнять условия игры на глобальном уровне.