Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
BulgarNews За пост начислено вознаграждение
Зимбабве выражает готовность присоединиться к БРИКС
Страна стремится идти по пути устойчивого экономического роста и преобразований через континентальную интеграцию

реклама

Зимбабве выразила готовность присоединиться к БРИКС после его программы расширения, в результате которой блок принял шесть новых членов. Экономический блок, состоящий из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки, сумел обеспечить альтернативный экономический порядок, отличный от статус-кво, который был искажен в угоду Западу.

реклама

Многие страны, включая Зимбабве, которая находится под незаконными экономическими санкциями со стороны Соединенных Штатов и их западных союзников, поддерживают создание альтернативного порядка в виде БРИКС.

В своем выступлении на форуме БРИКС-Африка и диалоге БРИКС плюс на 15-м саммите БРИКС в Йоханнесбурге президент Эмерсон Мнангагва, которого представлял генеральный вице-президент (Rtd) доктор Константино Чивенга, призвал к единству в борьбе с империалистическими странами.

“Этот саммит проходит в то время, когда некоторые страны Глобального Севера политизируют мировую экономику и превращают ее в оружие в ущерб малым и развивающимся странам. Мир находится под давлением многочисленных сложных и взаимосвязанных кризисов, в которых сильные используют в своих интересах наиболее уязвимых членов сообщества наций.

“Для нас БРИКС - это семья, и мы надеемся, что с присоединением большего числа развивающихся стран БРИКС будет представлять Глобальный Юг с более громким голосом на мировой арене. Развивающиеся страны должны держаться вместе и не поддаваться запугиванию империалистическим поведением. Мы должны держаться вместе и не поддаваться запугиванию империалистическим поведением. Мы должны отказаться от игр с нулевой суммой и политики силы и объединиться ради главной цели - построения сообщества с общим будущим для человечества”, - сказал он.

Как и многие другие присутствовавшие лидеры, президент Мнангагва заявил, что Зимбабве была бы рада рассмотреть возможность полноправного членства в БРИКС в будущем.

Он также добавил: “Зимбабве, как и многие другие страны Африки, стремится идти по пути устойчивого экономического роста и преобразований посредством континентальной интеграции. Мы рады сотрудничать с партнерами по БРИКС для успешной реализации наших целей по интеграции рынка. Африканские страны и страны БРИКС разделяют схожие взгляды и интересы в улучшении и реформировании нынешнего международного порядка и системы глобального управления. Миру нужен справедливый глобальный порядок, который обеспечит то будущее, которого мы хотим, которое никого и нигде не оставит без внимания”.

“Позвольте мне воспользоваться этой возможностью, чтобы выразить твердое и непоколебимое намерение Зимбабве присоединиться к альянсу БРИКС. Зимбабве как нация признает огромную ценность и потенциал БРИКС для экономического и политического развития нашей страны и африканского континента в целом.

“Присоединение к этому альянсу предоставило бы Зимбабве уникальную возможность сотрудничать со странами-единомышленниками и использовать преимущества коллективной силы”.

Программа расширения БРИКС, в рамках которой к блоку присоединились Саудовская Аравия, Иран, Эфиопия, Египет, Аргентина и Объединенные Арабские Эмираты, оставила дверь открытой для будущего расширения, поскольку все больше стран выразили заинтересованность в присоединении к группе, которая, как они надеются, сможет выровнять условия игры на глобальном уровне.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#брикс #брикс+ #расширение #брикс++
Источник: zbcnews.co.zw
рекомендации
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
4070 Ti MSI Gaming дешево - надо брать
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Папа Римский хочет получить для Ватикана статус наблюдателя БРИКС
Глава еврокомитета по развитию НАТО призвал разделить на части все страны, входящие в БРИКС
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Испанская пресса высокого оценила истребитель-бомбардировщик Су-30СМ2
7
Опыт СВО доказал, что российский снаряд «Краснополь» намного точнее и универсальное M982 Exalibur
33
ВСУ начали применять рыболовные сети и сетку рабицу для защиты от российских Ланцетов
4
Украинские ВВС потеряли трёх лучших пилотов во время боевого вылета, в т.ч. "Призрака Киева"
6
Дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил гаубицу M777 ВСУ, вызвав сильный пожар боекомплекта
+
Глава украинской разведки Кирилл Буданов пережил 10 покушений
5
Украина применила новое оружие для удара по российскому ЗРК С-400 "Триумф" в Крыму - секретарь ВСУ
5
Опубликован топ-12 худших видеокарт последних лет
33
Крупнейший в мире авианосец ВМС США «Джеральд Р. Форд» зашёл в турецкий порт в Антальи
6
GeForce GTS 250 за 500 рублей проверили в играх — GTA V, CS:GO и хиты прошлого летают с высоким FPS
8
Il Sole 24 Ore: в Италию прибыли почти 2 тысячи мигрантов за сутки на 63 лодках
+
Анонсирована материнская плата MAXSUN iCraft Z790ITX WiFi
+
В поисках дома Цукерберга Илон Маск испытал на практике автопилот Tesla
+
Генштаб США: Украина получит F-16 в не столь отдалённом будущем
3
Министр обороны Украины считает, что «контрнаступление» ВСУ идёт по плану
2
GIGABYTE представила трёхвентиляторные Radeon RX 7800/7700 XT GAMING OC с охлаждением WINDFORCE
+
В США разрабатывают новую БМП на замену М2 Bradley
+
В Бахмуте погиб боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Бибер», которого оставил в городе Пригожин
5
Илон Маск прокомментировал крушение самолета Пригожина
+
Формула 1 возвращается на экраны, на этот раз с Брэдом Питтом
4

Популярные статьи

Почему я не покупаю, никогда не покупал и не стану покупать видеокарты AMD и всегда выбираю NVIDIA
73
Да что ты такое - разбираю Lenovo H515
4
Собираю игровой ПК под разгон за 750 000р для очень богатых геймеров - когда торг неуместен
30
Мой эксперимент с видеокартой RX 470 4GB для майнинга
2
Как Китай создал свой лучший истребитель J-20 из российского МиГ 1.44 и почему у нас этого не смогли
7
О путях развития ЧВК «Вагнер» без Евгения Пригожина
17
Обходим блокировки в Steam и получаем бесплатно дополнения для Total War: WARHAMMER III
4
Перекупщики и "моддеры" Авито
6
Итоги гоночного уик-энда 26-27 августа
1
Россия успешно испытала лазерную пушку, способную за считанные секунды сжечь любой БПЛА
5

Сейчас обсуждают

REY_B_
01:16
"А можно мне такую же, только с тактильными свитчами?" - "Нет. Жрите, что дают!" Честно говоря, не понимаю... В Совке, кроме кучи хорошего, конечно были и идейные извращения, но откуда они у нынешних ...
Обзор игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK71 Sonic
Dimkovski
01:12
Великая игра...щас на встройке гоняю все части
Обзор игры Max Payne. Часть 1
Евгений Хрипков
00:36
Как сказал классик , родители Сказочные дол...бы
В Кемерово супруги назвали сына Гарри Поттером
Cyborg39rus
00:34
За каждой крутой бабой висят крепкие яйца.
Рейтинг богатейших женщин России возглавила основатель Wildberries
REY_B_
00:29
А ничего, что США и ЕС официально признают неделимость Китая и Тайваня? Только с маленькой оговорочкой, какое правительство будет править. Но это когда было актуальным? Сейчас и Китай стал куда как ка...
Глава МИД Чехии: Китай становится системным противником из-за позиции по Тайваню и РФ
glavhyilo
00:28
зерно-это семейный бизнес эрдогана,это он себе хлопотать будет.
В турецкой Партии справедливости и развития подтвердили визит Эрдогана в Россию
Bromka
00:28
это вторая, но зачем то разработчики оставили название без двойки
Ролевой экшен Lords of the Fallen отправили «на золото», поэтому релиз точно состоится 13 октября
REY_B_
00:25
Но обещали, что процессор с 3D-кэшем будет стоить почти как обычный.. Так что есть ещё куда падать.
Стоимость AMD Ryzen 7 7800X3D упала до 384 долларов
REY_B_
00:23
Ну да, в зреющей гражданской войне это как раз и "нужно"... А разборки пошли не шуточные! Одни шьют дело на Байденов, другие на Трампа.. Кто кого? А на кону ещё стоят и десятки триллионов собственнос...
Замглавы Пентагона Хикс: США в ближайшие годы вооружатся тысячами беспилотников
REY_B_
00:19
Ну, как бы можно сделать фильм чисто с трансформерами. Тогда и актёры будут не нужны. Но сценаристы то, всё равно нужны! Да вот только я чего-то не слышал, чтобы им платили миллионы. Вот по туфтовым с...
Популярность "Трансформеров" сбавляет обороты
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем