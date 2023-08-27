Одновременно с событиями на Гран-при снимается новый фильм, который с помощью Льюиса Хэмилтона снимает режиссер «Лучший стрелок: Маверик».

Слева направо: Брэд Питт и Дэмсон Идрис, которые играют товарищей по команде Формулы-1 в пока еще безымянном фильме, и гонщик Ferrari Карлос Сайнс на Гран-при Великобритании в июле.



За прошедшие годы Голливуд снял несколько фильмов об автомобильных гонках. Были “Гран-при”, ”Ле-Ман“, "Дни грома” и “Форд против Феррари". Действие последней, пока еще безымянной картины от Apple Studios, Plan B Entertainment и Jerry Bruckheimer Films разворачивается в мире Формулы-1. Речь идет о вымышленной команде APXGP и двух ее гонщиках, Сонни Хейсе и Джошуа Пирсе, которых играют Брэд Питт и Дэмсон Идрис. Питт играет “парня, который участвовал в гонках в 90-х, попадает в ужасную аварию, как бы сходит с ума, исчезает, а затем участвует в гонках в других дисциплинах”, - сказал он в интервью Sky Sports F1.

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“Его друг, которого играет Хавьер Бардем, является владельцем команды. Они команда, занявшая последнее место - 21, 22 в турнирной таблице — они ни разу не набрали ни очка, у них есть молодой феномен в исполнении Дэмсона, и он приводит меня в качестве своего рода ”Аве Мария", и начинается веселье".

Режиссер фильма Джозеф Косински, чьи фильмы включают “Top Gun: Индивидуалист”, “Трон: Наследие” и “Обливион”, сказал, что он фанат “Гран—при” и “Ле—Мана”. “Они были сняты на реальных гонках с настоящими гонщиками, и это, безусловно, послужило для меня источником вдохновения при разработке этого проекта, который разрабатывался почти два года”, - сказал он. “Мне нравится заниматься амбициозными проектами, и этот, вероятно, самый амбициозный из всех, за которые я когда-либо брался. Наша цель - снять один из самых аутентичных гоночных фильмов в истории”.

Гоночный автомобиль команды фильма, APXGP, представляет собой точную копию болида Формулы-1, переделанную из болида Формулы-2.



На автодроме Сильверстоун для Гран-при Великобритании и на Хунгароринге для Гран-при Венгрии, первом из многочисленных посещений автодрома, которые съемочная группа совершит в этом году, APXGP занимала гараж на пит-лейн, имела собственный стенд для определения времени на пит-уолле и дом на колесах в паддоке.

В течение уик-энда команда гоняла по трассе на автомобилях в черно-золотых ливреях. Команда Косински работала с Mercedes-AMG над преобразованием болидов Формулы-2 в точную копию Формулы-1 с 15 установками для камер. Камеры, расположенные по всему треку, будут снимать гоночные кадры на нескольких Гран-при в течение сезона. А используя приемы, разработанные во время съемок фильма “Top Gun: Maverick”, автомобили APXGP будут выглядеть так, словно они участвуют в гонке.

“Фильм должен быть настолько аутентичным, насколько это возможно”, - сказал Питт. - Вы увидите камеры, установленные по всему автомобилю. Выстрелы — вы никогда не видели такой скорости, вы никогда не видели такой перегрузки. Это действительно захватывающе”.

Льюис Хэмилтон, пилот Mercedes и семикратный чемпион Формулы-1, является исполнительным продюсером, работающим с Косински над созданием аутентичности. “Я провел время с Джо, пытаясь убедиться, что у нас наилучшие позиции для камеры”, - сказал Хэмилтон. “Частота кадров другая, так что все будет выглядеть быстро, быстрее, чем на телевидении. Вы, наверное, видели, что Джо сделал с истребителями в "Top Gun: Maverick", с воздушными боями, которые были довольно эпичными. Привнесение этой технологии и точки зрения в наш мир - это будет потрясающе”.

Хэмилтон также впечатлен водительскими навыками Питта. 59-летний актер прошел подготовку к этой роли, управляя картингом и автомобилями с открытыми колесами, прежде чем перейти в Формулу-2. “Мы провели день вместе на трассе в Лос-Анджелесе, и для того, кто никогда не участвовал в гонках, у него определенно острый глаз”, - сказал Хэмилтон. “Он любит смотреть MotoGP” — гонки на мотоциклах Гран—при - “Так что он всегда был энтузиастом гонок, и вы могли видеть, что у него есть талант к гоночным трассам. Он определенно был полностью поглощен этим делом, что было приятно видеть”.

В Сильверстоуне Питт принял участие в брифинге пилотов — предгоночной встрече с гоночным директором F.I.A., руководящего органа этого вида спорта, — чтобы обсудить проблемы предыдущего этапа и все, что может вызвать беспокойство в этот уик-энд. Джордж Рассел, товарищ Хэмилтона по команде в Mercedes, сказал, что участие Питта было “довольно сюрреалистичным”.

“Только когда вы оказываетесь рядом с этими людьми — будь то Том Круз, Брэд Питт или Роджер Федерер, с кем бы вам ни посчастливилось познакомиться, — вы осознаете, что они просто нормальные человеческие существа”, - сказал Рассел. “Он шутил, хорошо проводил время и просто был одним из парней”.

С тех пор как Liberty Media Corporation взяла под свой контроль Формулу-1 в 2017 году, глобальное присутствие этого вида спорта преобразилось. Ссылаясь на документальный сериал “Стремление выжить” о Формуле-1, Хэмилтон сказал: “Мы уже видели великолепную работу и влияние шоу Netflix, и я думаю, что этот фильм поднимет его на новые высоты”.

Стефано Доменикали, исполнительный директор и президент Формулы-1, сказал, что возможность снять фильм об этом виде спорта была “слишком хороша, чтобы от нее отказаться”. “Когда к нам обратились по поводу возможности создания этого фильма, - сказал он, - я подумал, что это будет еще один фантастический способ для фанатов увидеть, какой у нас удивительный вид спорта, и, надеюсь, открыть его для еще более широкой аудитории, чем у нас есть сейчас.

“Но мы ясно дали понять, и команда Apple полностью согласна: это должно быть аутентично, чтобы показать настоящую Формулу-1. Так что тот факт, что сцены для фильма снимаются во время уик-эндов Гран-при, добавляет драматизма и аутентичности”. Мохаммед Бен Сулайем, президент F.I.A., сказал, что его организация делает все возможное, чтобы помочь Косински и его команде “достичь чего-то, чем могут гордиться и они, и сам спорт”. “Мы смогли работать вместе, чтобы обеспечить беспрецедентный доступ к живым моментам, - сказал он, - чего, я уверен, никогда раньше не делалось на таком уровне в рамках съемочного проекта”.