Об этом сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев в Телеграм

Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев

Ростовская область Российской Федерации подверглась атаке украинских беспилотников-камикадзе, которые упали на военную часть и вблизи населенного пункта Новошахтинск, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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Высокопоставленный чиновник сообщил в воскресенье в своем Telegram-канале, что системы радиоэлектронной борьбы сработали эффективно и смогли без применения оружия сбить три беспилотных летательных аппарата, запущенных с территории, контролируемой Украиной.

По словам Голубева, два из беспилотников были сбиты в воинской части в Каменске, а третий - в километре от города Новошахтинск, и в результате инцидента не было никаких жертв или материального ущерба.

Несколькими часами ранее власти Москвы и Курской области также сообщили об атаках с использованием беспилотных устройств на различные объекты.

Летевший в сторону российской столицы беспилотник был подавлен силами радиоэлектронной борьбы и разбился в безлюдном районе Московской области. В Курске еще один беспилотник врезался в здание железнодорожного вокзала, пять человек получили легкие ранения осколками стекла.