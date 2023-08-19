Этой эмиссии присвоили самый высокий рейтинг с 2015 года

Было предложено 2,5 миллиарда рандов со сроком погашения 3 и 5 лет

Под председательством Дилмы Руссефф банк нового развития (NDB), известный как Банк БРИКС, впервые выпустил бумаги на рынке облигаций с использованием валюты RAND из Южной Африки, одной из пяти стран группы, наряду с Бразилией, Россией, Индией и Китаем. Было предложено 2,5 миллиарда рандов со сроком погашения 3 и 5 лет, и, по данным Банка, "книга заказов была хорошо диверсифицирована: 71% заявок было выделено институциональным инвесторам, а остальная часть-местным банкам", согласно информации, опубликованной в колонке Джамиля чада.

реклама

Событие произошло в преддверии саммита БРИКС, который пройдет 22, 23 и 24 числа этого месяца в Йоханнесбурге, столице Южной Африки. По словам вице-президента и финансового директора NDB Лесли Маасдорпа, банк "стремится расширить свое присутствие на местных рынках капитала своих стран-членов, чтобы финансировать свой надежный портфель кредитов в местной валюте".

"Эти средства будут использованы для финансирования проектов в области инфраструктуры и устойчивого развития в Южной Африке, и успешный результат устанавливает стандарт для будущих выбросов NDB",-сказал он.

Выпуск бумаг в валюте Rand-это инициатива, аналогичная позиции президента Бразилии Луиса Инасио Лулы да Силвы (PT), который в мае, например, выступал за валюту для БРИКС с целью снижения зависимости от доллара США.