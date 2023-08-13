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Физик из РФ был признан лучшим на конкурсе молодых инноваторов стран БРИКС
Релиз российской редакции международной сети размещен на ресурсе индийского СМИ

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Подведены итоги шестой премии БРИКС для молодых инноваторов, которая завершилась в Южной Африке. Впервые участник из российской федерации стал победителем форума молодых ученых пяти стран. Первое место досталось физику Дмитрию Юдину, который вместе с командой из Сколковского института науки и технологий представил свою разработку - бесконтактный метод вибродиагностики промышленного оборудования на основе событийной камеры.

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Нововведение позволяет оценивать техническое состояние устройств. В будущем планируется расширить сферу его применения на робототехнику, медицину и другие сферы, о чем сообщается на официальном сайте Министерства образования и науки Российской Федерации. Жюри отобрало проекты в четырех тематических областях: модернизация производства, модернизация сельского хозяйства, модернизация горнодобывающей промышленности, экономика замкнутого цикла.

Целью конкурса является выявление лучших исследовательских и инновационных проектов, а также вовлечение как можно большего числа молодых ученых из пяти стран в международное научно-техническое сотрудничество. В следующем году седьмой конкурс пройдет в России в рамках председательства страны в альянсе БРИКС.

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Источник: janhittimes.in
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