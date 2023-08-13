На полях Молодежного лагеря БРИКС медиасеть TV BRICS поделилась ключевыми принципами своей работы

III Международный молодежный лагерь БРИКС, в котором приняли участие более 50 молодых людей, участников и медийных экспертов из пяти стран блока: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР, завершился в Ульяновске. В рамках темы лагеря 2023 "диалог в эпоху пост правды" журналисты и ученые БРИКС провели панельные и образовательные сессии.

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Среди обсуждаемых вопросов были концентрация медиа-монополии, медиа-сотрудничество между странами блока, центральная роль государственной и независимой журналистики в БРИКС и растущее влияние китайской прессы на медиа-экосистемы по всему миру.

В кулуарах мероприятия состоялась презентация выставки "украшения стран БРИКС". На панели "проблемы современных СМИ и ресурсы для их преодоления" были представлены презентации Девадатана Наира из Times of India Group ("новые тенденции в медиа-коммуникациях"), Ван делу, главы информационной службы Евразийского бюро Китайской медиа-корпорации ("как СМИ сближают нации"), и Эбби Макоэ, внештатный эксперт по международным отношениям ("влияние СМИ на роль БРИКС в международных делах").

Леонардо Собрейра Барбугиани Аттуч, исполнительный редактор "Бразилии 247" и "ТВ 247", рассказал о том, как вовлечь БРИКС в независимую журналистику, а Лидия Малыгина, профессор Школы высшего телевизионного образования МГУ имени Ломоносова, представила работу "коммуникативные угрозы национальной безопасности. Деструктивные медиа-потоки и способы их нейтрализации". Кроме того, молодежь приняла участие в Solution Lab 1 "Разработка медиа-ресурса БРИКС".

Дарья Иванкова, директор Департамента международного сотрудничества ТВ БРИКС, модерировала панельную дискуссию " проверка фактов. Стандарты журналистики в странах БРИКС "и преподавал aula magna"мягкая сила БРИКС в неблагоприятных условиях".

Она объяснила, какую информационную программу публикует телевидение БРИКС и через какие этапы проходит контент перед публикацией.

"Национальные партнеры стран БРИКС предоставляют ТВ БРИКС свой контент, посвященный культуре, экономике, туризму, образованию и другим важным сферам жизни в стране, или ТВ БРИКС курирует контент самостоятельно. Мы тщательно проверяем его, адаптируем для разных языков - английского, русского, португальского и китайского и отправляем через нашу партнерскую сеть каждой редакционной команде для проверки. Контент о России, созданный командой ТВ БРИКС, готовится по тому же алгоритму", - сказал он.

"Мы придерживаемся следующей концепции: каждый медиа-ресурс имеет право собирать информацию по своему усмотрению, и мы не можем влиять на то, как он охватывает определенную тему. Тем не менее, телевидение БРИКС уделяет пристальное внимание тому, как новости нашей медиа-платформы публикуются за рубежом, и заботится о том, чтобы медиа-контент сохранил свое первоначальное значение. То же самое относится ко всем новостям, которые мы получаем от наших партнеров. Это вопрос доверия и взаимного уважения всех сторон, сотрудничающих с ТВ БРИКС", - добавила она.

Одним из основополагающих принципов работы медиа-сети является создание контента различных жанров: новостных историй (видеоотчеты и текстовые статьи), сериалов программ, документальных фильмов, аудио подкастов. Это позволяет телеканалу БРИКС охватить обширную и полностью разнообразную целевую группу, в которую входят женщины и мужчины практически всех возрастов и профессий. И разговор представлен в форматах, которые каждая группа понимает на своих языках.

"Кроме того, ТВ БРИКС предлагает партнерам не только делиться своими материалами для продвижения имиджа страны, но и участвовать в совместном производстве контента, который будет распространяться по всему миру", - подчеркнула Дарья Иванкова.

В насыщенной программе также было время для отдыха: молодые руководители познакомились с достопримечательностями Ульяновска и посетили международный кинофестиваль "всей души", место, где во всей красе проявилась многонациональная культура города.

Завершение состоялось показом документального фильма "Межконтинентальный Достоевский", проведенного совместной редакцией телеканала БРИКС, с целью показать актуальность классического деятеля литературы, его творчества и философского наследия для международного сообщества.