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Китай в настоящее время является крупнейшим мировым экспортером автомобилей
С января по июнь китайские автопроизводители поставили за рубеж 2,34 млн машин

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Торговый орган энергетических автомобилей NEV прогнозирует показатель на 2023 год в 5 млн единиц; данные за первое полугодие ставят Японию на 2-е место

Китай превзошел Японию в качестве крупнейшего в мире экспортера автомобилей в первой половине этого года, и аналитики связывают это достижение с растущей популярностью новых энергетических автомобилей, производимых в стране. 

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Автопроизводители Китая с января по июнь отправили за рубеж 2,34 миллиона автомобилей, что почти на 77 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Китайская ассоциация автопроизводителей со ссылкой на данные Главного таможенного управления.

Япония отстала на 2,02 млн единиц за тот же период, что на 17% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Японской ассоциации автопроизводителей.

Китай, который в прошлом году был экспортером автомобилей № 2 в мире, уже опередил Японию по итогам первого квартала этого года.

Цуй Доншу, генеральный секретарь Китайской ассоциации легковых автомобилей, сказал, что спрос на электромобили китайского производства растет на основных рынках, таких как Европа и Юго-Восточная Азия.

По оценкам Cui, годовой экспорт автомобилей из Китая может достичь 5 миллионов единиц, по сравнению с 3,11 миллиона единиц в 2022 году.

Согласно данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), китайский экспорт NEV (новые энергетические транспортные средства), который включает электромобили и подключаемые гибриды, с января по июнь составил 534 000 единиц, что на 160 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На их долю приходилось примерно 23 процента от общего объема экспорта транспортных средств в стране за указанный период, и темпы их роста более чем в два раза превышали средние показатели экспорта транспортных средств.

Tesla, чей завод в Шанхае служит крупным экспортным центром по всему миру, в первом полугодии отгрузила из Китая более 180 000 автомобилей, что более чем на 87 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом список направлений расширился и включает такие страны, как Таиланд и Южная Корея.

За тот же период BYD экспортировала более 81 000 автомобилей, что примерно в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, поскольку крупнейший производитель электромобилей в Китае начал наращивать свои экспансии на зарубежные рынки со второй половины прошлого года.

SAIC, крупнейший китайский производитель автомобилей по объему продаж, в первом полугодии продал в Европе 115 000 автомобилей марки MG, из которых более 50 процентов были NEV, сказал Ю Дэ, управляющий директор департамента международного бизнеса автопроизводителя.

SAIC является крупнейшим экспортером в Китае, с января по июнь за рубеж было отгружено 483 000 единиц техники. Компания заявила, что ожидает, что общий объем экспорта в этом году достигнет 1,23 миллиона единиц, из которых NEV под брендом MG, вероятно, превысит 200 000 единиц.

Ранее в этом месяце с конвейера Zeekr, премиального китайского бренда электромобилей Geely Holding Group, сошла его первая модель для европейского рынка. Поставки в Швецию и Нидерланды начнутся позже в этом году.

Zeekr заявила, что выпустит свои автомобили на другие европейские рынки, включая Данию, Германию, Францию и Норвегию, в 2024 году.

Цуй из CPCA сказал, что более глубокое проникновение китайских брендов в Россию также помогло увеличить продажи автомобилей в Китае за рубежом, поскольку некоторые международные бренды ушли из этой страны из-за конфликта с Украиной.

Россия, Мексика и Бельгия вошли в тройку лидеров по общему объему экспорта автомобилей из Китая, согласно данным GAC, основанным на экспорте за первые пять месяцев текущего года.

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#китай #автомобили #авто #экспорт #автомобилестроение
Источник: chinadaily.com.cn
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