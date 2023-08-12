Специалисты госуправления считают, что китайская экономика обладает большой стабильностью и потенциалом развития

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Валютные резервы Китая к концу июля достигли 3 трлн 204 млрд долл. США. В конце прошлого месяца этот показатель составлял 3 трлн 193 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в понедельник Государственным управлением валютного контроля КНР.

В ведомстве сообщили, что рост валютных резервов страны связан главным образом с перерасчетом валют в результате падения американского доллара и ростом цен на финансовые активы в целом.

Специалисты Госуправления считают, что китайская экономика обладает большой устойчивостью и потенциалом развития, а ее позитивные фундаментальные показатели в долгосрочной перспективе остаются неизменными, что способствует сохранению в целом стабильности масштаба валютных резервов страны.

Добавим, что общая денежная масса Китая, или М2, на конец июля составила 285,4 трлн юаней, увеличившись на 10,7% в годовом исчислении. Темпы роста были на 0,6 процентных пункта ниже по сравнению с предыдущим месяцем и на 1,3 процентных пункта ниже, чем в прошлом году. Забегая вперед, Брюс Панг, главный экономист и руководитель отдела исследований JLL Greater China, отметил, что стране необходимо обеспечить стабильное поддержание денежной массы и кредита на надлежащем уровне.