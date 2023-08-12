Их суммарная установленная мощность в КНР превысила 30 млн кВт

К концу 2022 года суммарная установленная мощность прибрежных ветроэнергетических установок в Китае превысила 30 миллионов киловатт. Уже два года подряд страна занимает первое место в мире по этому показателю.

Цинь Хайян, генеральный секретарь Китайской ассоциации ветроэнергетики, заявил, что страна обладает возможностями для самостоятельного проектирования, НИОКР, производства, установки и эксплуатации морских ветротурбин большой мощности.



С точки зрения производства, на ключевые детали ветрогенераторов, произведенные в Китае, приходилось более 70 процентов мирового рынка, включая генераторы, колеса, башни и другие литые и штампованные детали, а также лопасти, редукторы и подшипники.



Что касается монтажа, в сентябре прошлого года в Китае была введена в эксплуатацию 2000-тонная морская ветроэнергетическая платформа Baihetan собственной сборки, что значительно расширило возможности строительства и монтажа морских ветроэнергетических установок.



Опираясь на крупномасштабное развитие и технологический прогресс, удалось значительно повысить экономическую эффективность морской ветроэнергетики.



«В настоящее время совокупная установленная мощность морских ветряных турбин составляет лишь более 30 миллионов киловатт, а коэффициент использования – менее 1,1 процента. Потенциал будущего развития огромен», – сказал Цинь Хайян, добавив, что с точки зрения потребления энергетическая нагрузка в Китае сосредоточена в восточных прибрежных районах, а энергоресурсы – в основном в западных и северных регионах.



Развитие морской ветроэнергетики будет способствовать росту потребления электроэнергии в прибрежных районах.