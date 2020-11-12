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10 ноября прошла презентация Apple под названием One More Thing, в ходе которой компания представила SoC собственной разработки Apple M1 разработанный на архитектуре ARM, а так же показала графики производительности в различных условиях.





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Занимателен тот факт, что ранее Apple свернула работу с Nvidia из-за, как показалось самой Apple, её неспешным решением проблемы с чипами. Сейчас же ARM принадлежит Nvidia и по сути Apple снова с ними сотрудничает, хоть и через дочернюю компанию.

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Ключевыми особенностями чипа от Apple вместо ранее использовавшегося решения от Intel заключаются в монолитном кристалле, который собрал в себя ранее стоявшие обособленно элементы, такие как:

Ядра CPU

Оперативную память DDR4

Ядра GPU

Контроллер Thunderbolt

Блок Ввода/Вывода

Чип безопасности T2





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Стоит акцентировать внимание на оперативной памяти. Apple указывает, что это чипы с высокой пропускной способностью и низкими задержками, а так же используется так называемая объединенная архитектура памяти - распайка двух ячеек памяти рядом с процессором. В базовой комплектации 8Гб, но возможна и 16Гб, что наводит на мысль об распаивании лишь одной ячейке в первом случае и двух во втором, а значит возможна разница в производительности в пользу двух ячеек памяти.





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Так же SoC включает в себя 16-ти ядерный "Neural Engine" - аппаратный ускоритель машинного обучения ИИ. По сути это аналог тензорных ядер Nvidia, так полюбившиеся народу за ПО RTX Voice и Brodcast, которые благодаря аппаратному ускорению эффективно устраняют посторонние шумы с микрофона стримера, например, а так же удаляют фон с веб-камеры или заменяют его кастомизированным.



Следующим в презентации One More Thing компания продемонстрировала улучшения системы, относительно предыдущих моделей MacBook, графически, продемонстрировав очень хорошие показатели. Так, например, график Производительности на Ватт электроэнергии продемонстрировал преимущество процессорных ядер Apple M1, установленный в безвентиляторный MacBook Air, с 10W TDP над новейшим ноутбучным чипом для ПК в 2 раза.

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Сперва хотелось бы узнать, какой CPU Apple подразумевает под "новейшим ноутбучным чипом для ПК" и почему он оказался менее производительным, чем Apple M1 с столь скромным теплопакетом и с всего-лишь четвертью энергопотребления.

Пользователи в сети стали активно дискутировать на эту тему, ведь Apple не удосужилась указать процессор, с которым проводилось сравнение даже в сносках.

И простор для выбора имеется, ведь противником в тестировании могли оказаться процессоры Intel на архитектуре Sky Lake, установленные в предыдущих MacBook, или Tiger Lake представленные 13 августа этого года. Так же таким оппонентом могли быть решения от AMD на базе Zen 2, ведь чипы на базе Zen 3 для рынка ноутбуков ещё не были анонсированы и, соответственно, тестирование не могло проводиться.





К консенсусу прийти не удалось, а тем временем Apple подливает масло в огонь всепоглощающей неизвестности следующими данными:

Видеоредактор Final Cut проводит рендер в 6 раз быстрее Браузер Safari в 1,9 раз более отзывчивее Logic Pro позволяет воспроизводить и обрабатывать в 3 раза больше дорожек инструментов в реальном времени Davinci Resolve позволяет менять цветовую гамму видео в 6K, а так же проигрывать проект без потери кадров с несколькими 4K видеодорожками MacBook Air в 3 раза быстрее самого продаваемого ноутбука на Windows в классе Ноутбуки от Apple на чипе M1 превосходят по производительности 98% ноутбуков от других компаний Mac Mini в 5 раз быстрее самый продаваемых стационарных ПК Apple M1 в 3 раза превосходит по Производительности на Ватт прошлое поколение MacBook на базе Intel Ice Lake





И если по последнему пункту мы можем предположить причину такого скачка, то по остальным у нас огромное количество вопросов. В сносках нет никакой информации об моделях сравниваемых "самых продаваемых" ноутбуками и стационарных ПК, не указано что подразумевается под понятием"отзывчивость" в случае с Safari и какими методами были проведены замеры и опять же не указаны модели ПК с которыми сравнивались качественные улучшения ПО и их характеристики.



Однако в сносках всё-таки есть информация об условиях тестирования Производительности на Ватт между текущем и будущем поколениями MacBook.



Выходит, что Apple сравнила скорость перекодирования 55-ти секундного 4К видеоролика в Final Cut в собственный проприетарный формат ProRes 422. Помимо того, что 55 секунд может не хватить для достаточного нагрева чипа, вполне вероятно Apple включила собственный ASIC в чип Apple M1 для существенного ускорения перекодирования, что не может позволить себе Intel, чей чип используется в сравнении, ведь данный формат является проприетарным решением Apple. На это наводит другой слайд презентации:





Иными словами некоторые заявления Apple, на данный момент, официально не имеют "веса" и являются лишь PR высказываниями без подтверждения. Так что остается только ждать новой официальной информации от Apple или результаты независимого тестирования новых MacBook, которые станут доступны уже на следующей неделе.