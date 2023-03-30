реклама
Американская НКО «Институт будущего жизни» (Future of Life Institute, FLI) в среду, 29 марта, опубликовала открытое письмо, призывающее сделать паузу в развитии технологий ИИ на полгода. Инициативу поддержали такие ключевые фигуры IT-индустрии, как Илон Маск (Elon Musk) и Стив Возняк (Steve Wozniak).
Кроме них свои подписи под письмом поставили более 1000 представителей науки.
Группа экспертов серьёзно озабочена рисками для общества, которые может повлечь за собой внедрение технологий ИИ в различные сферы. В частности речь идёт о риске возникновения безработице в ряде отраслей и о кратном росте количества дезинформации в интернете.
Инициаторы призывают разработчиков прекратить работу над языковыми моделями, превосходящими GPT-4. К слову, поводом для появления данной петиции стал всплеск популярности чат-бота ChatGPT от компании OpenAI, который отметился своей способностью генерировать осмысленные ответы на довольно сложные вопросы, а также писать курсовые, создавать презентации и многое другое.