Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
in2wr1st За пост начислено вознаграждение
Илон Маск призвал приостановить развитие ИИ на полгода во избежание рисков для общества
Глава SpaceX, сооснователь Apple и ряд учёных поставили свои подписи под соответствующей петицией
рекомендации
4070 Ti - цены пошли вниз вопреки курсу
4080 Gigabyte Aorus дешевле такой же 3080
3070 Gigabyte дешевле 50 тр
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Американская НКО «Институт будущего жизни» (Future of Life Institute, FLI) в среду, 29 марта, опубликовала открытое письмо, призывающее сделать паузу в развитии технологий ИИ на полгода. Инициативу поддержали такие ключевые фигуры IT-индустрии, как Илон Маск (Elon Musk) и Стив Возняк (Steve Wozniak).

Кроме них свои подписи под письмом поставили более 1000 представителей науки.
Группа экспертов серьёзно озабочена рисками для общества, которые может повлечь за собой внедрение технологий ИИ в различные сферы. В частности речь идёт о риске возникновения безработице в ряде отраслей и о кратном росте количества дезинформации в интернете.

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
S23 Ultra - цены нехило пошли вниз
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде
13700K дешевле 40 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля
3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать
15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Инициаторы призывают разработчиков прекратить работу над языковыми моделями, превосходящими GPT-4. К слову, поводом для появления данной петиции стал всплеск популярности чат-бота ChatGPT от компании OpenAI, который отметился своей способностью генерировать осмысленные ответы на довольно сложные вопросы, а также писать курсовые, создавать презентации и многое другое.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#илон маск #искусственный интеллект #openai
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Илон Маск, Стив Возняк и тысячи других знаменитостей предложили остановить развитие ИИ GPT-4
Эффект Илона Маска: Twitter изменился, и людям он не нравится
Оповещения об экстремальной жаре добавлены в сервисы Google
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В ЧВК "Вагнер" теперь освобождают Бахмут целыми кварталами, используя новую тактику штурма
23
Западная военная техника не смогла доехать до фронта, поражённая русской ракетой прямо в ангаре
19
Американский разведчик RC-135В впервые подлетел к российской границе со стороны Финляндии
16
39 флагманских смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 на Andriod 13 в 2023 году
3
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
6
ИИ-системы в ближайшем будущем лишат работы 300 млн человек только в Европе и США
6
The Guardian: украинские танкисты не смогли освоить Challenger2, сбегали с уроков и не сдали экзамен
11
Евгений Пригожин не подтвердил отправку подразделений ЧВК "Вагнер" на Авдеевское направление
+
Главком сил НАТО в Европе рассказал как повлиял военный конфликт на североатлантический альянс
1
Поставленные Украине Leopard 2 примут участие в боевых действия только в апреле - мае
3
Один из крупнейших мировых поставщиков сельхозпродукции прекратит экспорт зерна из России
5
Экс-распорядитель крупного фонда предсказал «контролируемый подрыв» 186 американских банков
6
Россия впервые перехватила украинскую ракету GLSDB дальностью 150км
5
Правительство Польши закупит 800 тысяч боеприпасов на $2,8 миллиарда для Украины
+
Франция торжественно пообещала поставлять Киеву 0,3% месячной нормы снарядов
1
Высокопоставленный чиновник пообещал, что Украина скоро создаст БПЛА с дальностью полета 3000 км
7
Оптимизации нет: PC-версия The Last of Us Part I получила разгромные пользовательские оценки
15
Цены на DRAM упали на 20% в первом квартале 2023 года
1
6 крайне сомнительных игровых видеокарт NVIDIA, которые вообще не должны были поступить в продажу
19
Выпущена бета-версия OBS Studio 29.1 с поддержкой потоковой передачи AV1 и HEVC
1

Популярные статьи

Истребитель МиГ-25PP - рекордсмен, способный уклоняться от ракет, созданный для шпионажа за Китаем
3
10 новых видеокарт, которые не стоит покупать в 2023 году — слишком дорогие и устаревшие модели
102
Истребители Су-35 наращивают доминирование ВКС России в зоне боевых действий на Украине
10
Почему тактика ждуна себя изжила, и какую видеокарту выбрать энтузиасту для любых игр в 2К
29
О красной неадекватности и объективности тестирования: что ни делает Хуанг, все он делает не так...
32
Собираем продвинутый игровой ПК 2023 года за 200 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Март)
5
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
102
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
18
Мексиканские картели активно используют контрабандное оружие из Украины - реакция США
9
Core 2 Quad Q8300 или первый "тик" комом
40

Сейчас обсуждают

Сергей Vorvort
16:20
Даун выше утверждает что Интел в 3 раза быстрее потому и энергопотребление в 3 раза выше. Пруфов вряд ли дождемся.
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Сергей Vorvort
16:18
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
TrEX44
16:17
Я одного не пойму, откуда на оверах столько отбитых сонибоев? Не нравится тебе коробка, хвали плойку 🤷 или сделай как я, купи консоли обоих брендов, нинку в учёт не беру.
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
inchaos75
16:15
Redmi Note 11 Pro Plus - только вчера прилетела к вечеру.
39 флагманских смартфонов Xiaomi получат новую прошивку MIUI 14 на Andriod 13 в 2023 году
TrEX44
16:12
Суслика видишь? А он есть!
Xbox series S - нераскрытый потенциал консолей Microsoft
Denis Ismagulov
16:11
Хорошо когда есть чубатые кредиторы, бумажки в виде евро можно печатать в неограниченном количестве. На утилизации чубатых свиней деньги делают все кому не лень.
Германия выделит Украине 12 миллиардов евро на закупку военной техники к 2032 году
Сергей Vorvort
16:10
Сейчас многие трут свои профили на маркетплейсах после скандала с ОЗОН: уроды завышали ценник зарегистрированным пользователям на 20%.
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Китя.
16:10
она еще раз не новая а с улучшенной графикой так же и RE3 старье играл новая из резика это Resident Evil: Village иди простись.
Ryzen 7 5800X3D или Ryzen 7 7700X — какой процессор выбрать для мощного игрового компьютера
Big Gnom
16:10
Капсула вернулась, но не сам Союз. Возвращаемые корабли только у США.
Поврежденный российский космический корабль "Союз" вернулся на Землю
Бот_Пригожина_308
16:09
- Есть прибыль? - Дай!
На Украине призвали западные энергокомпании помочь стране с восстановлением инфраструктуры
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем