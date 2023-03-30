Глава SpaceX, сооснователь Apple и ряд учёных поставили свои подписи под соответствующей петицией

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут

реклама

Американская НКО «Институт будущего жизни» (Future of Life Institute, FLI) в среду, 29 марта, опубликовала открытое письмо, призывающее сделать паузу в развитии технологий ИИ на полгода. Инициативу поддержали такие ключевые фигуры IT-индустрии, как Илон Маск (Elon Musk) и Стив Возняк (Steve Wozniak).

Кроме них свои подписи под письмом поставили более 1000 представителей науки.

Группа экспертов серьёзно озабочена рисками для общества, которые может повлечь за собой внедрение технологий ИИ в различные сферы. В частности речь идёт о риске возникновения безработице в ряде отраслей и о кратном росте количества дезинформации в интернете.

рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 S23 Ultra - цены нехило пошли вниз MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Инициаторы призывают разработчиков прекратить работу над языковыми моделями, превосходящими GPT-4. К слову, поводом для появления данной петиции стал всплеск популярности чат-бота ChatGPT от компании OpenAI, который отметился своей способностью генерировать осмысленные ответы на довольно сложные вопросы, а также писать курсовые, создавать презентации и многое другое.