Число пользователей сервиса перевалило за 65 млн, а сумма всех операций превысила 14 трлн рублей

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Центробанк представил новую статистику касательно Системы быстрых платежей (СБП), которая демонстрирует заметные успехи, сделанные платформой за ушедший год. Согласно данным, в четвёртом квартале 2022 года количество пользователей сервиса перевалило за 65 миллионов. При этом темпы роста популярности платформы составляли примерно 13-15% от квартала к кварталу. По сравнению с 2021 годом востребованность платформы выросла в целых 26 раз.

За весь прошлый год пользователи совершили при помощи СБП порядка 358 млн покупок на общую сумму в 720 млрд рублей, говорится в пресс-релизе ЦБ. В свою очередь число магазинов, подключённых к системе, выросло в три раза и теперь их насчитывается более 500 тыс. по всей России. В целом через СБП было произведено более чем 3 млрд операций на 14,4 трлн рублей — в это число вошли как покупки, так и переводы другим людям и межбанковские переводы самому себе.

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Напомним, сервис СБП был запущен в начале 2019 года. Его оператором является непосредственно Центробанк, а операционным центром выступает Национальная система платёжных карт (НСПК), также управляющая платёжной системой «Мир».