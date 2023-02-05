Как известно, Apple запрещает размещение в App Store браузеров, работающих не на базе движка WebKit

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Издание The Register заявило, что в Google полным ходом идёт работа над браузером для iOS на базе движка Blink, который с 2013 года интегрирован с браузером Chromium. И всё бы ничего, если бы не правила App Store, согласно которым в магазине приложений запрещено публиковать веб-обозреватели, работающие отличных от Apple WebKit движках.

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Однако в декабре 2022 года надёжный инсайдер Марк Гурман (Mark Gurman) поделился информацией о том, что Apple может разрешить использование сторонних веб-движков на всех своих устройствах. Вполне возможно, что Google рассчитывает на такой ход событий, и в случае принятия Apple соответствующего решения разрабатываемый браузер может быть опубликован в App Store вместо Chrome, который сейчас работает на движке WebKit.

В самой корпорации Google утверждают, что новый браузер — «экспериментальный прототип, который будет использоваться [командой Chromium] в целях понять некоторые аспекты производительности iOS». Также представитель компании заявил, что приложение не будет доступно рядовым пользователей.

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