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in2wr1st За пост начислено вознаграждение
Роскомнадзор начал блокировать Telegram — домен t.me недоступен
Домен t.me перестал открываться через браузер. Сам мессенджер работает в прежнем режиме
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Сегодня, 29 октября, на территории РФ перестал открываться домен t.me — основной ключ для доступа к контенту мессенджера (этот домен предназначен для ссылок, ведущих на каналы и аккаунты пользователей). При поиске домена в реестре ведомства интернет-ресурсов статья 15.3 Федерального Закона «Об информации», из чего следует, что ресурс использовался для «призывов к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях и экстремизму, а также фейкам». Блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры. Пока доступ ограничен исключительно к домену t.me, сам мессенджер функционирует в полном объёме при использовании через официальные приложения-клиенты на всех платформах. 

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Напомним, в апреле 2018 года Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Telegram в целом — тогда блокировка произошла после того, как руководство мессенджера отказалось предоставить ключи для расшифровки переписки лиц, обвиняемых в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга весной 2017 года. Спустя два года, в 2020 году, ведомство сняло все ограничения с работы Telegram на территории России.

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#telegram #роскомнадзор
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Эовейн Триада
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Так это и не массовый продукт. Про доходы это ерунда, сейчас оба производителя научили уже всех, что видеокарта это дорогая штука. Помню тут именно на сайте ржали над 1-ми Титанами за 1000$, их по сут...
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Для многих военных начальников не хватает профильного образования и опыта реальных боевых действий. Чтобы с солдатами в одном окопе. Тогда и снабжение будет нормальным и все остальное.
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Ну так у 6800-6900 серии ценник какой, что-то мне кажется особо ничего не изменится, поэтому особо и не берут.
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