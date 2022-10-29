Домен t.me перестал открываться через браузер. Сам мессенджер работает в прежнем режиме

Сегодня, 29 октября, на территории РФ перестал открываться домен t.me — основной ключ для доступа к контенту мессенджера (этот домен предназначен для ссылок, ведущих на каналы и аккаунты пользователей). При поиске домена в реестре ведомства интернет-ресурсов статья 15.3 Федерального Закона «Об информации», из чего следует, что ресурс использовался для «призывов к массовым беспорядкам и участию в несанкционированных акциях и экстремизму, а также фейкам». Блокировка произошла по требованию Генпрокуратуры. Пока доступ ограничен исключительно к домену t.me, сам мессенджер функционирует в полном объёме при использовании через официальные приложения-клиенты на всех платформах.

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Напомним, в апреле 2018 года Роскомнадзор ограничил доступ к мессенджеру Telegram в целом — тогда блокировка произошла после того, как руководство мессенджера отказалось предоставить ключи для расшифровки переписки лиц, обвиняемых в совершении теракта в метро Санкт-Петербурга весной 2017 года. Спустя два года, в 2020 году, ведомство сняло все ограничения с работы Telegram на территории России.