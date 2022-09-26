Сегодня, 26 сентября, поздно вечером из магазина приложений App Store пропало официальное приложение социальной сети «ВКонтакте». При попытке просмотреть страницу приложения появляется окно с надписью «Разработчик удалил это приложение из App Store», а его поиск по магазину не даёт результата. Детали исчезновения неясны, заявлений ни с одной из сторон на момент написания новости сделано не было.
реклама
Данное событие никак не повлияет на работу уже установленного клиента, аналогично приложениям крупных российских банков, которые пропали из магазина ранее.
В связи с введёнными против РФ санкциями США из магазинов Google Play и App Store пропали приложения связанных с российским правительством банков. Среди них — мобильные клиенты Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Первое приложение из названных попытались вернуть в App Store, опубликовав его под названием СБОЛ (официальная расшифровка — «Сервис банковского обслуживания для людей») и от имени другого разработчика (LLC Open IT-Solutions). Однако модераторы магазина Apple через какое-то время удалили и его.