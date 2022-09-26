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in2wr1st За пост начислено вознаграждение
Приложение «ВКонтакте» пропало из App Store
Причина неизвестна — ни VK, ни Apple не делали заявлений
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Сегодня, 26 сентября, поздно вечером из магазина приложений App Store пропало официальное приложение социальной сети «ВКонтакте». При попытке просмотреть страницу приложения появляется окно с надписью «Разработчик удалил это приложение из App Store», а его поиск по магазину не даёт результата. Детали исчезновения неясны, заявлений ни с одной из сторон на момент написания новости сделано не было.

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Данное событие никак не повлияет на работу уже установленного клиента, аналогично приложениям крупных российских банков, которые пропали из магазина ранее.

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В связи с введёнными против РФ санкциями США из магазинов Google Play и App Store пропали приложения связанных с российским правительством банков. Среди них — мобильные клиенты Сбербанка, ВТБ и Газпромбанка. Первое приложение из названных попытались вернуть в App Store, опубликовав его под названием СБОЛ (официальная расшифровка — «Сервис банковского обслуживания для людей») и от имени другого разработчика (LLC Open IT-Solutions). Однако модераторы магазина Apple через какое-то время удалили и его.

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#вконтакте #app store
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