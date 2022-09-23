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Возможная дата выхода GTA 6 засветилась в портфолио актрисы озвучивания на IMDb
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Сегодня, 23 сентября, пользователи Сети обнаружили в портфолио пуэрториканской актрисы Александры Эчаварри (Alexandra Echavarri) упоминание о том, что она исполняет роль предполагаемой главной героини GTA VI — Люсии. В качестве даты выхода игры неизвестный контрибьютор указал 2025 год.

Кстати, недавно Александра опубликовала в своём инстаграме* фото из студии звукозаписи, где, по её словам, проделала «большую работу». Ранее актриса озвучила сериал HBO и рекламу Mercedes.

IMDb (Internet Movie Database) — крупнейший в мире портал о кинематографе. Однако стоит помнить, что не все данные на нём исключительно достоверные. Новый сиквел GTA на нём также снабдили постером, хотя с большой долей вероятности он не будет иметь ничего общего с тем, который мы увидим после выхода игры.

Сегодня умельцы опубликовали предполагаемую карту игрового мира GTA VI, составленную на основе имеющихся в доступе слитых данных. Увы, о точности говорить не приходится, потому как даже её ориентировочный размер в 80 км² — лишь догадка.

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*принадлежит Meta, признанной экстремистской организацией, запрещён в РФ

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#rockstar #gta 6 #gta
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