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Депутат фракции ЛДПР в ГД РФ Ярослав Нилов направил главе ЦБ Эльвире Набиуллиной письмо, в котором предложил снять для физлиц ограничение по переводам средств через «Систему быстрых платежей» между своими личными счетами. На данный момент без комиссии можно переводить не более 100 тыс. рублей в месяц.
Из-за санкционного давления граждане РФ потеряли значительную часть привычных инструментов для роста и хранения накоплений, что привело к скачку количества переводов между своими счетами в разных банках, заметил Нилов. Также он заверил, что ликвидация лимита не повлечёт за собой никаких издержек и поспособствует повышению доверия граждан к финансовой сфере. Если соответствующее решение будет принято, оно коснётся исключительно переводов между счетами одного физлица и только по СБП, подчеркнул депутат.
Сервис «Система быстрых платежей» был запущен в 2019 году АО «НСПК». С того момента к нему подключились все крупные банки и торговые сети РФ. Преимуществами СБП являются межбанковские переводы по номеру телефона, оплата по QR-коду и в целом простота взаимодействия. Оператором системы служит Центробанк РФ.