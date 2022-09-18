реклама
С 2021 года пользователи Сети стали замечать невиданное количество рекламы на YouTube — в некоторых количество рекламных роликов перед началом просмотра видео достигало 11 (!), пишет портал Android Police. И, наконец, в Google признались, что проводили «маленький эксперимент», целью которого являлось «оказание помощи брендам в нахождении связей со своей аудиторией по всему миру». Такой комментарий от корпорации получила редакция издания 9to5Google в ответ на ситуацию с чрезмерно частым появлением рекламных роликов.
В начале этого года пользователи Reddit сообщали о трёх 15-секундных роликах, которые проигрывались перед началом видео подряд и их нельзя было пропустить. Причём в январе YouTube разрешил рекламодателям заливать ролики длительностью 20 секунд. В ответ на жалобы в YouTube утверждали, что подобные объявления называются «бамперными роликами» и должны длиться всего 6 секунд. Пользователи же негодовали, считая, что таким образом их вынуждают приобрести Premium-подписку.
Напомним, в связи с отключением российских авторов от партнёрской программы пользователи на территории РФ перестали видеть рекламу на YouTube.