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in2wr1st За пост начислено вознаграждение
YouTube перестал показывать кучу рекламы по всему миру — это был эксперимент
На протяжении почти полутора лет «бесплатные» пользователи видели по три и более ролика перед видео. YouTube заявил, что это был эксперимент
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С 2021 года пользователи Сети стали замечать невиданное количество рекламы на YouTube — в некоторых количество рекламных роликов перед началом просмотра видео достигало 11 (!), пишет портал Android Police. И, наконец, в Google признались, что проводили «маленький эксперимент», целью которого являлось «оказание помощи брендам в нахождении связей со своей аудиторией по всему миру». Такой комментарий от корпорации получила редакция издания 9to5Google в ответ на ситуацию с чрезмерно частым появлением рекламных роликов.

В начале этого года пользователи Reddit сообщали о трёх 15-секундных роликах, которые проигрывались перед началом видео подряд и их нельзя было пропустить. Причём в январе YouTube разрешил рекламодателям заливать ролики длительностью 20 секунд. В ответ на жалобы в YouTube утверждали, что подобные объявления называются «бамперными роликами» и должны длиться всего 6 секунд. Пользователи же негодовали, считая, что таким образом их вынуждают приобрести Premium-подписку.

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Напомним, в связи с отключением российских авторов от партнёрской программы пользователи на территории РФ перестали видеть рекламу на YouTube.

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