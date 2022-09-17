Видимо, Android Go ещё жив, а смартфоны с ним пользуются спросом

На официальном сайте Tecno появилась страница, посвящённая необычному с точки зрения характеристик смартфону. Речь о модели начального уровня под названием POP 6 Pro. Дизайн у неё, стоит отметить, довольно неплохой и даже современный, несмотря на каплевидный вырез в экране. Задняя крышка, к слову, очень напоминает флагманские модели Xiaomi. Но вот «под капотом» этого чуда скрываются 2 ГБ оперативной памяти и неназванный для приличия процессором, которым, скорее всего, является 4-ядерный MediaTek Helio A22. Всё дело в том, что аппарат работает под управлением облегчённой ОС Android Go с интерфейсом HiOS 8.6.

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При всём при этом POP 6 Pro может похвастаться ёмким аккумулятором на 5 000 мАч и сканером отпечатков, объединённым с кнопкой питания (у других смартфонов этого сегмента сканер обычно располагается сзади, как в 2017-2018 годах). Дисплей POP 6 Pro имеет разрешение HD+ при диагонали в 6,6 дюйма. Основная камера получила 8-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0 и дополнительный модуль. Объём флеш-памяти производитель решил оставить в тайне, но, судя по всему, это будут 32 или уж вряд ли 64 ГБ.

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Цена смартфона также не сообщается, но она явно не должна превысить 120 долларов.