Компания решила русифицировать бренд после недавнего заявления своей руководительницы

Руководство крупного российского маркетплейса Wildberries сообщило РИА Новости о подаче заявки на регистрацию русскоязычного торгового знака "Ягодки". Тремя днями ранее это название впервые появилось на главной странице интернет-площадки, однако адрес сайта, как и всё прочее, остался прежним.

реклама

Решение о ребрендинге явно принято в связи с недавним мероприятием "Неделя российского ритейла — 2022", на котором министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заметил, что многие локальные бизнес-проекты используют иностранные языки в названиях брендов. На встрече присутствовала и основательница Wildberries Татьяна Бакальчук. На вопрос, почему маркетплейс носит англоязычное имя, она ответила, что в компании задумаются над ребрендингом.

анонсы и реклама ASUS 3070 за 50 тр в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай Рухнула цена i9 12900K на треть 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3080 Gigabyte подешевела на порядок 3050 дешевле 30 тр в Регарде 3060 MSI дешевле 40тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Wildberries работает с 2004 года. Помимо России, сервис доступен на территории ряда других стран, включая Германию, Италию, Испанию, США и Францию. Платформа позиционирует себя главным образом как онлайн-гипермаркет одежды и обуви. По подсчётам Forbes на 2022 год, капитал его основательницы составляет 4,5 млрд долларов.